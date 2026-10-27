JBL представила L150 Classic: флагманские колонки с 15-дюймовым динамиком в стиле 1970-х

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Компания JBL представила напольную акустическую систему L150 Classic, которая стала новым флагманом серии Classic. Колонки сохранили винтажный облик моделей 1970-х, но получили современные динамики, кроссовер и акустическую настройку. Название отсылает к оригинальной L150 1979 года. Дебют новинки прошёл на выставке Audio Video Show 2026 в Варшаве 23-25 октября.

Автор: JBL Источник: www.gearpatrol.com

Низкие частоты воспроизводит 15-дюймовый (380 мм) динамик Pure Pulp Differential Drive в литой раме. За средние отвечает 6,5-дюймовый (165 мм) динамик с диффузором из Pure Pulp с полимерным покрытием, за высокие 1-дюймовый титановый купольный твитер. Частоты раздела составляют 310 Гц и 1,8 кГц, по словам JBL, это позволяет объединить три динамика в единое звучание.

Корпус отделан натуральным шпоном ореха, лицевая панель чёрная и скошена, диффузор низкочастотного динамика белый. Под ним расположены два круглых порта. Колонки закрывает чёрная решётка из пеноматериала Quadrex, которая крепится на магнитах.

В отличие от оригинальной L150, у новой модели на лицевой панели есть два регулятора уровня, для высоких (HF) и низких (LF) частот. Каждый меняет громкость своего диапазона в пределах от минус 2 до плюс 2 дБ, чтобы подстроить звук под помещение и вкус слушателя.

Автор: JBL Источник: www.gearpatrol.com
Автор: JBL Источник: www.gearpatrol.com

Кевин Кент (Kevin Kent), старший глобальный менеджер по продуктовой линейке Harman Luxury Audio, заявил, что модель расширяет аудиторию звучания JBL большого формата. В продажу колонки поступят в 2027 году, за пару попросят 9999 долларов.

Источник: Gear Patrol

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2 комментария

D
пару попросят 9999 долларов

Они там совсем ориентиры потеряли:))) Звучат ли эти чудесные колонки на 10 штук? Сильно сомневаюсь, зато Классик, в стиле 70-х. Итить…
E
Видимо это для тех, кто ценник оставит прямо на колонке. Поставьте в S90 или Амфитон35-АС нормальные импортные динамики и фильтры. 500 баксов. Сомневаюсь, что будет хуже этих за 10 кило баксов.

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