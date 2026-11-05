Из-за дефицита памяти предзаказ на Flipper One открыли в виде купонов

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Компания Flipper Devices открыла предзаказ на ранее анонсированный Flipper One, но в необычном формате: покупателям предлагают цифровой купон, который закрепляет право приобрести устройство по специальной цене, когда стартует краудфандинговая кампания. Причиной компания называет дефицит оперативной памяти. Из-за него комплектующие сильно подорожали, а их стоимость трудно прогнозировать. Поэтому ещё до запуска кампании нужно понять реальный спрос, спланировать тираж и заказать компоненты.

Один из основателей компании Павел Жовнер (Pavel Zhovner) заявил, что прибыль на проекте близка к нулю, и выйти в плюс команда рассчитывает только после кампании. Когда цены на память вернутся к нормальным, по его словам, не знает никто: это может произойти и завтра, и через три года.

Купон можно вернуть в любой момент, пока он не использован. Цена и сроки, как предупреждает компания, предварительные и могут измениться до начала официальных продаж.

Напомним, что в Flipper One стоят процессор Rockchip RK3576 и 8 ГБ оперативной памяти, а за дисплей, кнопки и светодиоды отвечает микроконтроллер Raspberry Pi RP2350. Устройство получило два гигабитных порта Ethernet, Wi-Fi 6E, HDMI и слот M.2 для расширений, например 5G-модема. Ёмкость аккумулятора составляет 24 Вт·ч.

Сам купон стоит 20 долларов, а по нему Flipper One обойдётся в 379.

Источник: IT Home