Honda вернулась в велоспорт с электровелосипедом RN0 на моторе Shimano

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Honda представила электрический горный велосипед RN0, ставший её возвращением в велосипедный сегмент. Карбоновая рама-монокок разработана совместно со специалистами Rotwild Bikes и вмещает совершенно новый электромотор Shimano EP8. Его характеристики частично раскрыты: крутящий момент достигает 100 Н·м, а пиковая мощность — 750 Вт. Официальный анонс силовой установки ещё не состоялся.

Автор: Honda Источник: www.pinkbike.com

Подвеска велосипеда построена по схеме с одним шарниром и обеспечивает 145 мм хода сзади. Спереди установлена вилка с ходом 160 мм. Колёса разного диаметра: 29 дюймов спереди и 27,5 сзади. Угол рулевой колонки составляет 65 градусов, а длина нижних перьев у всех размеров одинакова — 442 мм.

Автор: Honda Источник: www.pinkbike.com
Автор: Honda Источник: www.pinkbike.com

В оснащение входит батарея ёмкостью 720 Вт·ч с внешним креплением Swing-In, электронный задний переключатель Shimano XT Di2 на 12 скоростей и цветной дисплей на 2,2 дюйма с беспроводным пультом. Велосипед доступен в размерах S, M и L. Заявленная масса — 23,5 кг.

Автор: Honda Источник: www.pinkbike.com
Автор: Honda Источник: www.pinkbike.com

Стоимость и дата начала продаж Honda RN0 пока не объявлены.

Источник: Pinkbike

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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