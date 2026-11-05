Honda вернулась в велоспорт с электровелосипедом RN0 на моторе Shimano

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Компания Honda представила электрический горный велосипед RN0, ставший её возвращением в велосипедный сегмент. Карбоновая рама-монокок разработана совместно со специалистами Rotwild Bikes и вмещает совершенно новый электромотор Shimano EP8. Его характеристики частично раскрыты: крутящий момент достигает 100 Н·м, а пиковая мощность — 750 Вт. Официальный анонс силовой установки ещё не состоялся.

Подвеска велосипеда построена по схеме с одним шарниром и обеспечивает 145 мм хода сзади. Спереди установлена вилка с ходом 160 мм. Колёса разного диаметра: 29 дюймов спереди и 27,5 сзади. Угол рулевой колонки составляет 65 градусов, а длина нижних перьев у всех размеров одинакова — 442 мм.

В оснащение входит батарея ёмкостью 720 Вт·ч с внешним креплением Swing-In, электронный задний переключатель Shimano XT Di2 на 12 скоростей и цветной дисплей на 2,2 дюйма с беспроводным пультом. Велосипед доступен в размерах S, M и L. Заявленная масса — 23,5 кг.

Стоимость и дата начала продаж Honda RN0 пока не объявлены.

Источник: Pinkbike