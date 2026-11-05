Кастомный движок с детализированным лесом показал 130 кадров в секунду на шестилетней видеокарте RTX 3080

Независимый разработчик Тони Макарони представил в сообществе Reddit собственный графический движок.

Система генерирует густой лес без аппаратной трассировки лучей. На видеокарте RTX 3080 частота кадров в разрешении 1440p достигает в среднем 130. При взгляде сверху показатель возрастает до 200, а в плотных зарослях падает до 80. Автор разрабатывал проект семь месяцев. В основе архитектуры лежат кластерные уровни детализации и воксельное освещение. Дальние деревья отрисовываются через упрощенные модели. Согласно данным из видео разработчика, сцена содержит три миллиона деревьев по четыре миллиона полигонов в каждом.

Демонстрация не включает игровые механики, модели персонажей и расчеты физики. Комментаторы заметили резкое появление теней при движении камеры и указали на ограничение видеозаписи в 60 кадров в секунду. Публичный репозиторий с кодом пока закрыт.

Источник: Wccftech