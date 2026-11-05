Перекупщики теряют сотни тысяч юаней на iPhone Duo: ажиотаж вокруг складного смартфона Apple быстро угас

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Первая партия складных iPhone Duo обернулась финансовыми потерями для китайских перекупщиков. Вместо ожидаемой прибыли от перепродажи по завышенным ценам они столкнулись с падением спроса: спустя неделю после начала продаж почти все торговцы, закупившие смартфоны в расчёте на дефицит, продают их с убытком.

По словам продавца из торгового центра Yigao Digital City в Ханчжоу, практически все перекупщики iPhone Duo сейчас теряют деньги. Некоторые участники рынка, по распространяющимся среди торговцев оценкам, лишились десятков и даже сотен тысяч юаней на закупленных партиях устройств. Тем, кому удаётся вернуть вложенные средства, уже считают себя везунчиками.

Причиной обвала стали сразу несколько факторов. Интерес покупателей оказался слабее ожиданий, а сообщения о проблемах с шарниром и недоработках программного обеспечения снизили привлекательность новинки. Дополнительно сыграло роль быстрое увеличение предложения: дефицит, на котором рассчитывали заработать перекупщики, оказался значительно менее продолжительным, чем они предполагали.

Ситуацию усугубила высокая начальная стоимость iPhone Duo, ограничившая круг потенциальных покупателей. После того как интерес первых энтузиастов ослаб, желающих платить дополнительную наценку стало заметно меньше. Кроме того, социальные сети и площадки с обзорами практически мгновенно распространяют информацию о новых устройствах, поэтому перекупщикам всё сложнее зарабатывать на временном преимуществе в доступе к дефицитным моделям.

Источник: gizmochina