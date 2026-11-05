В украинском лесу нашли поясную пряжку возрастом 1800 лет, принадлежавшую воину-кочевнику

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Археологическая находка возрастом около 1800 лет может пролить свет на военные контакты Римской империи с кочевыми племенами Причерноморья. В лесу Цецин на юго-востоке Украины обнаружили небольшую металлическую пряжку с яркими эмалевыми вставками. По одной из версий, её владельцем мог быть сарматский всадник, служивший в войске или воевавший против римлян.

Автор: БГМУ Источник: www.livescience.com

Пряжка имеет почти квадратную форму и размер около 2,1 x 2,1 см. Её поверхность украшена эмалью бирюзового, синего и жёлтого цветов. По характеру декора и технологии изготовления исследователь Антоний Мойсей, профессор Буковинского государственного медицинского университета, отнёс изделие ко II—III вв.екам нашей эры. В то время эта территория входила в состав римской провинции Дакия.

Вместе с пряжкой исследователь получил декоративную накладку для ремня и три небольших круглых металлических предмета, которые могли быть частью того же пояса. Находки позволили реконструировать его предполагаемый внешний вид. При этом принадлежность предметов сарматам пока не доказана: Мойсей продолжает изучать артефакты.

Сарматы были кочевыми племенами, населявшими Причерноморье и соседние территории. Их воины не только противостояли расширению Рима, но и поступали на службу к империи в качестве наёмников. Обнаруженный пояс мог попасть к владельцу через торговлю или стать военным трофеем. Находка дополняет представления о контактах римских военных с населением окраин империи почти через два столетия после Дакийских войн императора Траяна 101-106 годов.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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