Финал сотрудничества: роботакси Waymo прекращает интеграцию с Uber

С января 2028 года Waymo прекратит совместную работу с Uber на территории Атланты и Остина. Как пояснила соруководитель компании Текедра Мавакана, сервис роботакси перейдет исключительно на фирменное приложение. Это решение продиктовано стремлением повысить надежность сервиса и гарантировать пользователям подачу именно автономного автомобиля, что платформа партнера обеспечивала не всегда.

Хотя на начальном этапе интеграция с Uber открывала доступ к многомиллионной аудитории и ускоряла запуск, сегодня дочерняя структура холдинга Alphabet уже способна развивать бизнес автономно. Вместе с тем Waymo не отказывается от других альянсов — например, сохраняется неэксклюзивный договор с сервисом Lyft в Нэшвилле.

Источник: forbes.ru