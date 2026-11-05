Финал сотрудничества: роботакси Waymo прекращает интеграцию с Uber

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| Новость | Авто и транспорт

С января 2028 года Waymo прекратит совместную работу с Uber на территории Атланты и Остина. Как пояснила соруководитель компании Текедра Мавакана, сервис роботакси перейдет исключительно на фирменное приложение. Это решение продиктовано стремлением повысить надежность сервиса и гарантировать пользователям подачу именно автономного автомобиля, что платформа партнера обеспечивала не всегда.

Автор: GPT-Image-2.5 Sunburst Источник: ask.chadgpt.ru

Хотя на начальном этапе интеграция с Uber открывала доступ к многомиллионной аудитории и ускоряла запуск, сегодня дочерняя структура холдинга Alphabet уже способна развивать бизнес автономно. Вместе с тем Waymo не отказывается от других альянсов — например, сохраняется неэксклюзивный договор с сервисом Lyft в Нэшвилле.

Источник: forbes.ru

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Автор MArk_67 Рейтинг 0.00
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