Винил на воздушной подушке: TechDAS выпустила проигрыватель Air Force IV массой 34,4 кг

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Японская компания TechDAS представила виниловый проигрыватель Air Force IV, в котором пластинка вращается на массивном алюминиевом диске, отделённом от корпуса воздушным подшипником. Дополнительно винил прижимается к поверхности диска вакуумом. Инженеры использовали сразу две пневматические технологии, чтобы уменьшить влияние вибраций и добиться максимально стабильного воспроизведения.

Автор: TechDAS Источник: www.yankodesign.com

Опорный диск изготовлен из цельного алюминиевого сплава A5056 и весит 8,7 кг. Он вращается практически без механического контакта с опорными элементами благодаря воздушному подшипнику. Вакуумная система притягивает пластинку к диску, помогая устранить влияние её деформации. За вращение отвечает вынесенный в отдельный блок двухфазный четырёхполюсный синхронный двигатель переменного тока. Он передаёт вращение через плоский полимерный ремень шириной 4 мм.

Корпус проигрывателя также изготовлен из цельного алюминиевого сплава, а его масса составляет 21,5 кг. Вместе с моторным блоком общая масса системы достигает 34,4 кг. Заявленный коэффициент детонации и рокота (wow and flutter) не превышает 0,03%. Устройство поддерживает пластинки со скоростью вращения 33⅓ и 45 об/мин. Ещё одна необычная возможность — установка до трёх тонармов одновременно, что позволяет использовать разные звукосниматели без постоянной замены оборудования.

Источник: techdas

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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