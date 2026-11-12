Пять излучателей против тишины: Breggz выпустила наушники с неожиданным недостатком

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| Новость | Аудио и звук

Беспроводные наушники Breggz Zohn 2 получили сразу пять излучателей в каждом корпусе и сертификацию IMAX Enhanced, но лишились активного шумоподавления. Нидерландский производитель сделал ставку на гибридную акустическую систему и точную настройку звучания, отказавшись от одной из самых востребованных функций премиальных TWS-моделей.

Автор: Breggz Источник: www.ecoustics.com

В каждом наушнике установлены 10-мм динамический излучатель для низких частот, три арматурных драйвера для передачи деталей и 6-мм планарный излучатель. Их совместной работой управляет система Breggz Master Tuning. Через приложение для iOS и Android доступны четыре звуковых профиля, включая кинематографический IMAX Enhanced и десятиполосный эквалайзер для ручной настройки.

От активного шумоподавления разработчики отказались намеренно. Вместо него используется пассивная звукоизоляция за счёт плотного прилегания амбушюр. В комплект входят семь вариантов насадок: четыре силиконовые и три из пены с эффектом памяти. При необходимости можно включить регулируемый режим прозрачности, пропускающий внешние звуки.

Автономность достигает 32 часов: семь часов обеспечивают сами наушники, ещё 25 — зарядный футляр. Его аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч можно заменить самостоятельно. Подключение обеспечивает Bluetooth 6.0 с поддержкой aptX Adaptive, aptX Lossless, AAC и других кодеков.

Предусмотрено одновременное соединение с двумя устройствами. Breggz Zohn 2 поступили в продажу по цене 579 евро в Нидерландах и 549 фунтов в Великобритании. Выход на другие рынки ожидается в начале 2027 года.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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