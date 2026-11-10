Портатив для компакт-дисков переродился: представлен CD-плеер FiiO DM11

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На волне возрождения интереса к физическим носителям музыки, а именно к компакт-дискам, китайский бренд FiiO выпустил портативный плеер DM11. Модель оснащается 32 битным ЦАП CS43198, с режимом USB подключения (96кГц/24-бит), за усиление для проводных наушников отвечают SGM8262 (выходная мощность до 525 мВт на 32 Ом на канал). Поддерживаются наушники: беспроводные по Bluetooth, проводные 3,5 мм и балансные 4,4 мм. Так же имеется режим защиты от тряски (ESP), копирование диска на USB носитель в формате WAV и оптический и коаксиальный выход на внешний ЦАП.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Толщина алюминиевого корпуса 25 мм, верхняя прозрачная крышка из закаленного стекла, нижняя часть из поликарбоната. Масса плеера 264 г.

Питание от пары литиевых элементов формата 14500 емкостью 1000 мАч. Для настроек звука доступно 7 установок эквалайзера.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Ориентировочная стоимость DM11 (платформа aliexpress.ru) 14 тыс. рублей, доступно несколько расцветок корпуса.

Источник: Сайт производителя

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