OPPO готовит складной смартфон с камерой 200 Мп и новым шарниром без заметной складки

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания OPPO готовит складной смартфон Find N7 с основной камерой на 200 Мп и внутренним дисплеем диагональю 7,6 дюйма. По предварительным данным, производитель также изменит конструкцию шарнира, чтобы уменьшить заметность складки на экране. Новые подробности об устройстве появились благодаря утечке информации от китайского инсайдера Digital Chat Station.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Основная камера, по данным источника, получит разрешение 200 Мп. Её дополнят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп и 3-мегапиксельный мультиспектральный сенсор. Последний предназначен для анализа цветового освещения и более точной цветопередачи. Настройкой камер, как ожидается, займётся Hasselblad.

Инженерный образец Find N7 оснащён складным экраном Samsung на 7,6 дюйма. Для сравнения, у предыдущего Find N6 внутренняя панель имеет диагональ 8,12 дюйма. Это указывает на переход к более компактному и широкому формату корпуса. Смартфону также приписывают тонкий корпус и облегчённую конструкцию, однако точные размеры пока не раскрываются.

По предварительным сведениям, новинка получит процессор с 2-нм техпроцессом, предположительно Snapdragon 8 Elite Gen 6. Ранее также сообщалось об аккумуляторе ёмкостью до 6500 мА·ч против 6000 мА·ч у Find N6. Выход устройства ожидается в первом квартале 2027 года. OPPO пока не подтверждала ни характеристики, ни сроки выпуска.

Источник: gsmarena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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