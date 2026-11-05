MuseHiFi M7 Player — вышел новый мощный флагманский ЦАП/усилитель на лампах

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

В продажу поступил новый флагманский ЦАП/усилитель M7 Player от компании Muse Hi-Fi. Что означает приставка Player, не очень понятно, а из особенностей нового устройства можно отменить то, что на борту у него есть 4 лампы для обработки звука. Для компании это уже не ноу-хау, насколько я знаю, есть у них и другие ЦАПы на лампах. Новый ЦАП позиционируется как настольный, но можно будет использовать его и портативно, и для автономного питания предусмотрен сменный аккумулятор 18650. Мощность сюда завезли соответствующую настольному устройству — 1750 мВт для 3,5-мм разъема и 3500 мВт для балансного разъема 4,4 мм. Стоимость новинки оценивается в 399,99 долларов.

Ниже технические характеристики M7.

Основной котроллер STC Microcontroller
Экран 0.96-inch LCD
Входы USB / Bluetooth
Выходы 3.5mm + 4.4mm
USB чип SA9137L
Bluetooth чип QCC3095 / Bluetooth 5.4
Чип ЦАП ES9039Q2M
I/V ES9603Q x2
LPF ES9603Q x2
AMP MUSE01 x2, replaceable
Vacuum tube JAN6418 x4
Система питания Двойная: аккумулятор 18650 (3500 mAh) / блок питания 12 вольт
Автономность Примерно 20 часов в режиме транзисторов; примерно 15 часов на лампах
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 3.5mm：-124dB；4.4mm：-128dB
THD+N 3.5mm：0.002%；4.4mm：0.0008%
Выходная мощность 3.5mm：1750mW；4.4mm：3500mW

Размеры устройства не указаны, но если судить по размерам почти дюймового экрана относительно корпуса, то это получился кирпичик довольно внушительных размеров. Из органов управления есть кнопка громкости и четыре кнопки на боковой грани. В нижней части устройства расположились разъемы для подключения наушников на 3,5 мм и балансный на 4,4 мм, а также разъемы для питания и передачи данных. На второй боковой грани есть небольшое отверстие для встроенного микрофона.

Заявлено, что чип ЦАП ES9039Q2M бесшовно сопряжен с надежной архитектурой из 12 операционных усилителей. M7 содержит четыре миниатюрные пентодные трубки JAN6418 с прямым нагревом, по две трубки на канал. Они независимо обрабатывают положительные и отрицательные фазовые сигналы для создания полностью симметричного аналогового пути. Заявлено также, что можно переключиться с лампового режима (VT) на транзисторный (TM). При этом ламповый режим заявлен как теплый, а транзисторный как высокоточный. Для 4,4 разъема реализована полностью сбалансированная архитектура.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

У корпуса M7 верхняя крышка крепится на магнитах. Это специально сделано для любителей экспериментировать со звуком для быстрой замены операционных усилителя. M7 оснащен двумя японскими ОП MUSE01 и совместим с OPAMP OPA2134PA, LME49720NA и другими. Также можно легко заменить съемный аккумулятор 18650.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Устройство поддерживает подключение Bluetooth V5.4 по протоколу aptX Lossless. Автономно ЦАП работает от аккумулятора с напряжением 3,7 В. Однако при подключении к внешнему источнику питания постоянного тока напряжением 12 вольт M7 полностью обходит аккумулятор и переключается на независимый путь питания постоянного тока. Комплектуется ЦАП всем необходимым и немного больше. Так, помимо кабелей, блока питания и переходника для ПК, в комплекте есть еще и чехол, а также пинцет для замены операционных усилителей. В комплект также входит и аккумулятор 18650 на 3500 mAh.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Источник: HiFiGO

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Contacts for review cooperation:
⚡️e-mail: spctrm.review@gmail.com⚡️Telegram: @Yuri_spectrum
? 0 276 1
Автор Spectrum Рейтинг +301.10
Блог Аудио и звук 1192 6823 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

1 комментарий

P
Это даже не AK.
Это ess. Берём его звук, портим лампой, кайф, че.
Но решение с заменой оу мне очень нравится

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Съёмка видео Москвы: почему окно света между домами живёт меньше часа

У съёмки в Москве есть расписание, которое не согласуешь с календарём проекта: солнце встаёт между домами по собственному графику, дворы открываются по спискам, а машины с техникой едут по часам...

Сто европейских скворцов выпустили в Центральном парке — спустя десятилетия они заселили Северную Америку

В 1890 году в Центральном парке Нью-Йорка выпустили несколько десятков птиц, которые для прохожего из Европы выглядели совершенно обычными. Это были европейские скворцы — Sturnus...

Непрерывно ли пространство-время: как на дне Средиземного моря проверяют законы Эйнштейна с помощью нейтрино

В сорока километрах от побережья французского Тулона, на глубине 2450 метров, работает нейтринный телескоп KM3NeT/ORCA. В марте 2026 года научная группа проекта опубликовала результаты анализа...

Почему речная рыба горчит даже после тщательной чистки: дело может быть вовсе не в желчи

Рыбу почистили, аккуратно удалили внутренности, промыли и отправили на сковородку. Казалось бы, всё сделано правильно, но после жарки лещ, карась или сазан всё равно приобретают неприятную...