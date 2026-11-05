MuseHiFi M7 Player — вышел новый мощный флагманский ЦАП/усилитель на лампах
В продажу поступил новый флагманский ЦАП/усилитель M7 Player от компании Muse Hi-Fi. Что означает приставка Player, не очень понятно, а из особенностей нового устройства можно отменить то, что на борту у него есть 4 лампы для обработки звука. Для компании это уже не ноу-хау, насколько я знаю, есть у них и другие ЦАПы на лампах. Новый ЦАП позиционируется как настольный, но можно будет использовать его и портативно, и для автономного питания предусмотрен сменный аккумулятор 18650. Мощность сюда завезли соответствующую настольному устройству — 1750 мВт для 3,5-мм разъема и 3500 мВт для балансного разъема 4,4 мм. Стоимость новинки оценивается в 399,99 долларов.
Ниже технические характеристики M7.
|Основной котроллер
|STC Microcontroller
|Экран
|0.96-inch LCD
|Входы
|USB / Bluetooth
|Выходы
|3.5mm + 4.4mm
|USB чип
|SA9137L
|Bluetooth чип
|QCC3095 / Bluetooth 5.4
|Чип ЦАП
|ES9039Q2M
|I/V
|ES9603Q x2
|LPF
|ES9603Q x2
|AMP
|MUSE01 x2, replaceable
|Vacuum tube
|JAN6418 x4
|Система питания
|Двойная: аккумулятор 18650 (3500 mAh) / блок питания 12 вольт
|Автономность
|Примерно 20 часов в режиме транзисторов; примерно 15 часов на лампах
|Signal-to-Noise Ratio (SNR)
|3.5mm：-124dB；4.4mm：-128dB
|THD+N
|3.5mm：0.002%；4.4mm：0.0008%
|Выходная мощность
|3.5mm：1750mW；4.4mm：3500mW
Размеры устройства не указаны, но если судить по размерам почти дюймового экрана относительно корпуса, то это получился кирпичик довольно внушительных размеров. Из органов управления есть кнопка громкости и четыре кнопки на боковой грани. В нижней части устройства расположились разъемы для подключения наушников на 3,5 мм и балансный на 4,4 мм, а также разъемы для питания и передачи данных. На второй боковой грани есть небольшое отверстие для встроенного микрофона.
Заявлено, что чип ЦАП ES9039Q2M бесшовно сопряжен с надежной архитектурой из 12 операционных усилителей. M7 содержит четыре миниатюрные пентодные трубки JAN6418 с прямым нагревом, по две трубки на канал. Они независимо обрабатывают положительные и отрицательные фазовые сигналы для создания полностью симметричного аналогового пути. Заявлено также, что можно переключиться с лампового режима (VT) на транзисторный (TM). При этом ламповый режим заявлен как теплый, а транзисторный как высокоточный. Для 4,4 разъема реализована полностью сбалансированная архитектура.
У корпуса M7 верхняя крышка крепится на магнитах. Это специально сделано для любителей экспериментировать со звуком для быстрой замены операционных усилителя. M7 оснащен двумя японскими ОП MUSE01 и совместим с OPAMP OPA2134PA, LME49720NA и другими. Также можно легко заменить съемный аккумулятор 18650.
Устройство поддерживает подключение Bluetooth V5.4 по протоколу aptX Lossless. Автономно ЦАП работает от аккумулятора с напряжением 3,7 В. Однако при подключении к внешнему источнику питания постоянного тока напряжением 12 вольт M7 полностью обходит аккумулятор и переключается на независимый путь питания постоянного тока. Комплектуется ЦАП всем необходимым и немного больше. Так, помимо кабелей, блока питания и переходника для ПК, в комплекте есть еще и чехол, а также пинцет для замены операционных усилителей. В комплект также входит и аккумулятор 18650 на 3500 mAh.
Источник: HiFiGO
1 комментарий
Это ess. Берём его звук, портим лампой, кайф, че.
Но решение с заменой оу мне очень нравится
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