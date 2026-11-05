MuseHiFi M7 Player — вышел новый мощный флагманский ЦАП/усилитель на лампах

В продажу поступил новый флагманский ЦАП/усилитель M7 Player от компании Muse Hi-Fi. Что означает приставка Player, не очень понятно, а из особенностей нового устройства можно отменить то, что на борту у него есть 4 лампы для обработки звука. Для компании это уже не ноу-хау, насколько я знаю, есть у них и другие ЦАПы на лампах. Новый ЦАП позиционируется как настольный, но можно будет использовать его и портативно, и для автономного питания предусмотрен сменный аккумулятор 18650. Мощность сюда завезли соответствующую настольному устройству — 1750 мВт для 3,5-мм разъема и 3500 мВт для балансного разъема 4,4 мм. Стоимость новинки оценивается в 399,99 долларов.

Ниже технические характеристики M7.

Основной котроллер STC Microcontroller Экран 0.96-inch LCD Входы USB / Bluetooth Выходы 3.5mm + 4.4mm USB чип SA9137L Bluetooth чип QCC3095 / Bluetooth 5.4 Чип ЦАП ES9039Q2M I/V ES9603Q x2 LPF ES9603Q x2 AMP MUSE01 x2, replaceable Vacuum tube JAN6418 x4 Система питания Двойная: аккумулятор 18650 (3500 mAh) / блок питания 12 вольт Автономность Примерно 20 часов в режиме транзисторов; примерно 15 часов на лампах Signal-to-Noise Ratio (SNR) 3.5mm：-124dB；4.4mm：-128dB THD+N 3.5mm：0.002%；4.4mm：0.0008% Выходная мощность 3.5mm：1750mW；4.4mm：3500mW

Размеры устройства не указаны, но если судить по размерам почти дюймового экрана относительно корпуса, то это получился кирпичик довольно внушительных размеров. Из органов управления есть кнопка громкости и четыре кнопки на боковой грани. В нижней части устройства расположились разъемы для подключения наушников на 3,5 мм и балансный на 4,4 мм, а также разъемы для питания и передачи данных. На второй боковой грани есть небольшое отверстие для встроенного микрофона.

Заявлено, что чип ЦАП ES9039Q2M бесшовно сопряжен с надежной архитектурой из 12 операционных усилителей. M7 содержит четыре миниатюрные пентодные трубки JAN6418 с прямым нагревом, по две трубки на канал. Они независимо обрабатывают положительные и отрицательные фазовые сигналы для создания полностью симметричного аналогового пути. Заявлено также, что можно переключиться с лампового режима (VT) на транзисторный (TM). При этом ламповый режим заявлен как теплый, а транзисторный как высокоточный. Для 4,4 разъема реализована полностью сбалансированная архитектура.

У корпуса M7 верхняя крышка крепится на магнитах. Это специально сделано для любителей экспериментировать со звуком для быстрой замены операционных усилителя. M7 оснащен двумя японскими ОП MUSE01 и совместим с OPAMP OPA2134PA, LME49720NA и другими. Также можно легко заменить съемный аккумулятор 18650.

Устройство поддерживает подключение Bluetooth V5.4 по протоколу aptX Lossless. Автономно ЦАП работает от аккумулятора с напряжением 3,7 В. Однако при подключении к внешнему источнику питания постоянного тока напряжением 12 вольт M7 полностью обходит аккумулятор и переключается на независимый путь питания постоянного тока. Комплектуется ЦАП всем необходимым и немного больше. Так, помимо кабелей, блока питания и переходника для ПК, в комплекте есть еще и чехол, а также пинцет для замены операционных усилителей. В комплект также входит и аккумулятор 18650 на 3500 mAh.

Источник: HiFiGO