MCHOSE готовит игровые наушники R9 с автономностью до 150 часов

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MCHOSE готовит к выпуску игровые наушники R9 с автономностью до 150 часов. Продажи в Китае начнутся 29 октября 2026 года; рекомендованная цена составляет 299 юаней (около 34 200 рублей), а стартовая — 249,2 юаня (около 28 400 рублей).

Наушники весят около 235 г без микрофона. В конструкции применены плавающая дуга с упругим каркасом из стальной струны, амбушюры из вспененного материала с эффектом памяти и дышащей сетки, а также чашки, которые поворачиваются на 90°.

Звук воспроизводят 53-мм драйверы с трехслойной полимерной композитной мембраной и отдельной акустической камерой. Наушники поддерживают THX Spatial Audio и собственную акустическую систему MCHOSE.

Для связи доступны беспроводной режим 2,4 ГГц, Bluetooth 5.4, USB Type-C и проводное подключение. Заявленная задержка в беспроводном режиме составляет около 15 мс. В комплекте — съемный всенаправленный микрофон с ИИ-подавлением шума.

Внутри установлена батарея емкостью 1050 мА·ч. Производитель заявляет до 150 часов работы от одного заряда, однако условия замера не раскрыты.

MCHOSE предлагает R9 в пяти цветах: бело-фиолетовом, черно-золотом, черном, розовом и бело-голубом. Наушники совместимы с ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и смартфонами.

Источник: IT Home