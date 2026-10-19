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В сети появились живые фотографии Huawei FreeClip 2 в новой расцветке с жёлтым зарядным футляром. Наушники-клипсы вышли в сентябре 2025 года, и новый вариант отличается цветом. Внутри футляра чёрная вставка, акустические модули красного и синего цвета, а на дужках видны цветные вставки в красных, синих и жёлтых тонах.

Изменилась и упаковка: вместо однотонной коробки на ней нанесён узор из кружков разного размера синего, красного и жёлтого цветов, название Huawei FreeClip 2 расположено сверху.

Дизайн в целом совпадает с обычной FreeClip 2. Изменения в характеристиках и дата анонса пока неизвестны.

Источник: Huawei Central