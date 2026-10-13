Eversolo AMP-F8 с мощностью 180 Вт на канал поступил в продажу

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Eversolo начала продажи в США стереофонического оконечного усилителя AMP-F8, дебютировавшего на венской выставке HIGH END. Он работает в классе AB: на нагрузке 8 Ом каждый канал отдаёт 180 Вт, а на 4 Ом мощность растёт до 280 Вт. При мостовом включении на нагрузке 8 Ом усилитель отдаёт 500 Вт. Питание подаёт тороидальный блок на 800 Вт с отдельными цепями для левого и правого каналов, в фильтре работают 24 конденсатора.

Автор: Eversolo Источник: www.eversolo.com

По заявлению производителя, коэффициент нелинейных искажений с шумом (THD+N) на частоте 1 кГц составляет 0,003%, отношение сигнал/шум не хуже 115 дБ, а коэффициент демпфирования превышает 400. Диапазон частот указан от 10 Гц до 30 кГц с неравномерностью 0,5 дБ при мощности 1 Вт. Входной каскад построен по двойной дифференциальной схеме, а схема подавления постоянной составляющей в сети, как утверждает компания, снижает вибрацию трансформатора.

Для подключения предусмотрены балансный вход XLR и небалансный RCA, усиление переключается между 23 и 29 дБ. Встроенного предусилителя и сетевого модуля у устройства нет, Eversolo предлагает использовать его вместе со стримером-предусилителем DMP-A8 Master Gen 2.

Автор: Eversolo Источник: www.eversolo.com

На передней панели два стрелочных VU-метра. Масса корпуса 15,9 кг, максимальное энергопотребление 1200 Вт.

За усилитель просят 1800 долларов.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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