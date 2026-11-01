Для четырёхдюймовых виниловых пластинок создали отдельный проигрыватель с Bluetooth

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Компания Tiny Vinyl представила компактный проигрыватель для четырёхдюймовых виниловых пластинок, которые за год разошлись тиражом более миллиона экземпляров. Устройство размером примерно с коробку из-под обуви позволяет слушать миниатюрные записи без полноразмерной вертушки. Цена новинки составляет около 50 долларов.

Интерес к формату оказался достаточно высоким, чтобы производитель выпустил для него отдельную аудиотехнику. Раньше Tiny Vinyl можно было слушать на большинстве обычных механических проигрывателей со скоростью 33⅓ об/мин, но для этого подходили не все модели. Новый аппарат создавали специально под пластинки диаметром 4 дюйма (около 10 см).

Проигрыватель получил встроенные стереодинамики и Bluetooth для подключения внешней акустики или наушников. Предусмотрено и проводное подключение. Скорость вращения составляет 33⅓ об/мин. Конструкция разработана практически с нуля: производитель использовал готовые компоненты только для картриджа и иглы, а тонарм, диск и панель управления спроектировал специально для миниатюрного аппарата.

Устройство не заменит обычную вертушку: оно воспроизводит только четырёхдюймовые пластинки. Встроенные динамики также уступают полноценной внешней акустике по качеству звучания. Для коллекционеров компания подготовила дополнительные аксессуары: Crate — подставку для хранения примерно 25 пластинок за 20 долларов, и Frame — настенную рамку для четырёх записей за 15 долларов. Сам проигрыватель продаётся через американскую сеть Target за 49,99 доллара.

Источник: Tiny Vinyl