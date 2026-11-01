Для четырёхдюймовых виниловых пластинок создали отдельный проигрыватель с Bluetooth

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Tiny Vinyl представила компактный проигрыватель для четырёхдюймовых виниловых пластинок, которые за год разошлись тиражом более миллиона экземпляров. Устройство размером примерно с коробку из-под обуви позволяет слушать миниатюрные записи без полноразмерной вертушки. Цена новинки составляет около 50 долларов.

Автор: Tiny Vinyl Источник: www.tinyvinyl.com

Интерес к формату оказался достаточно высоким, чтобы производитель выпустил для него отдельную аудиотехнику. Раньше Tiny Vinyl можно было слушать на большинстве обычных механических проигрывателей со скоростью 33⅓ об/мин, но для этого подходили не все модели. Новый аппарат создавали специально под пластинки диаметром 4 дюйма (около 10 см).

Проигрыватель получил встроенные стереодинамики и Bluetooth для подключения внешней акустики или наушников. Предусмотрено и проводное подключение. Скорость вращения составляет 33⅓ об/мин. Конструкция разработана практически с нуля: производитель использовал готовые компоненты только для картриджа и иглы, а тонарм, диск и панель управления спроектировал специально для миниатюрного аппарата.

Устройство не заменит обычную вертушку: оно воспроизводит только четырёхдюймовые пластинки. Встроенные динамики также уступают полноценной внешней акустике по качеству звучания. Для коллекционеров компания подготовила дополнительные аксессуары: Crate — подставку для хранения примерно 25 пластинок за 20 долларов, и Frame — настенную рамку для четырёх записей за 15 долларов. Сам проигрыватель продаётся через американскую сеть Target за 49,99 доллара.

Источник: Tiny Vinyl

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 214 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Аудио и звук 1190 6787 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Приемник Julia Stereo: особенности «полусветского» диапазона CCIR и предел шкалы на 100 МГц

Завод Unitra Eltra в городе Быдгощ выпускал переносной радиоприемник высшего класса Julia Stereo (модель DMP-501) с 1979 по 1991 год. Прибор весил 6 кг, а габариты его корпуса составляли 415 x...

Качо-э-пепе: как три простых ингредиента требуют точной техники, чтобы превратиться в правильный соус

Качо-э-пепе часто описывают почти вызывающе просто: паста, сыр и чёрный перец. На бумаге это выглядит как блюдо, которое невозможно испортить. В реальности оно способно наказать за несколько лишних...

Подземная лодка Требелёва: как в СССР построили машину, которая прокладывала себе тоннель

Чтобы провести трубу под улицей, строителям обычно приходилось вскрывать дорогу, рыть траншею, а затем восстанавливать покрытие. Инженер Александр Требелёв хотел поручить эту работу машине, которая...

Пробивает тьму на километр. Что может современный дальнобойный фонарик? Обзор Fenix HT18R v2

1100м дальнобойность, 3700люм яркости и время работы до 87ч. Предлагаю посмотреть на мощный дальнобойный фонарик Fenix HT18R v2 и увидеть как он светит на различных расстояниях вплоть до километра...

Обзор зарядного устройства Ugreen Nexode Pro 160W X774 с дисплеем: Подробный разбор протоколов, нагрева и эффективности работы

Ugreen Nexode Pro 160W (модель X774) — топовое сетевое зарядное устройство бренда, объединяющее пять портов, фирменный TFT-дисплей с отображением мощности и протоколов зарядки в реальном...