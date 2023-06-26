Обзор хаба USB 3.0 Orico PW4U с кабелем 1,8 м: хаб, который смог

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USB 3.0 штука капризная, добиться устойчивой работы внешнего жёсткого диска с удлинением кабеля более 1 метра весьма затруднительно, а тут кабель целых 1.8 метра. Заказывая этот хаб, я сильно сомневался, будут ли через него работать диски.

Забегая вперёд, скажу, что хаб «смог» — внешние жёсткие диски через него работают. Но есть нюансы.

Хаб довольно маленького размера, над четырьмя разъёмами USB 3.0 расположен неяркий голубой светодиод, светящийся всегда, когда на хаб подаётся питание по USB.

Корпус неразборный.

Главная проблема USB-удлинителей и хабов с длинным проводом заключается в том, что производители экономят на проводах и используют настолько тонкие провода питания, что на них при ощутимой нагрузке сильно проседает напряжение. С помощью анализатора ZkeTech EBD-USB+ я проверил, как с этим обстоят дела у данного хаба.

По спецификации USB 3.0 порт должен обеспечивать ток до 0.9 А, но часто порты нагружаются сильнее, а в случае USB хаба одному порту приходится выдерживать нагрузку от всех устройств, подключенных к нему (существуют хабы с внешним питанием, но это совсем другая история). Я проверял падение напряжения на токе до 1.2 А.

Для начала напряжение непосредственно на разъёме USB 3.0 моего компьютера. При токе нагрузки 0.1 — 1.2 А напряжение снижается от 5.07 до 4.89 В. При 0.9 А оно составляет 4.94 В.

При подключении через хаб напряжение от 5.06 до 4.49 В (при 0.9 А оно составило 4.64 В).

Увидев эти цифры, я бы предположил, что ничего работать не будет. Но оно работает! Современный внешний жёсткий диск 2.5″ потребляет в среднем 0.5 А и напряжение, которое он получает от хаба при таком потреблении (~4.85 В), его вполне устраивает. Удивительно, но даже два внешних жёстких диска, подключенных к этому хабу, работают.

Замечу, что через достаточно хороший полутораметровый удлинитель USB 3.0 от того же Orico, внешние жёсткие диски не работают, но там дело похоже не в падении напряжения (при 1.2 A там 4.7 В).

Скорости USB 3.0 обеспечиваются на всех портах хаба.

При работе хаба с моим компьютером (Windows 7) обнаружилась странная вещь: при подключении внешнего жёсткого диска к одному из двух «верхних» портов (тех, что ближе к светодиоду) и последующем его отключении, компьютер «не замечает», что диск отключили (нет «звука отключения», остаётся фантомная буква диска), при этом с двумя «нижними» портами этой проблемы нет. На ноутбуке с Windows 10 все порты работают корректно.

Такие хабы выпускаются в различных модификациях. Есть версии четырёх цветов, разъём на кабеле бывает USB-A или USB-C, длина кабеля может быть 0.15, 0.5, 1, 1.8 метра.

Кроме того, такие хабы бывают со встроенным гигабитным Ethernet-контроллером (сетевой разъём располагается на торце).

Я покупал этот хаб в фирменном магазине Orico на Aliexpress за 552 рубля десять дней назад. Была обещана доставка из Китая в пункт выдачи через месяц, но приехал он ровно за неделю (скорее всего отправили с российского склада). Увы, сейчас цена выросла вдвое.

Несмотря на то, что хаб не идеален (недостаточно толстые провода питания, глюки при отключении устройства на двух портах, нет возможности подключения дополнительного питания), он работает и позволяет подключать внешние жёсткие диски без дополнительного питания.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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4 комментария

m
Спасибо. IMHO, странная зверушка. Если шнур длинный, то напрашивается применение со стационарным ПК, а для него сейчас можно спокойно взять хаб с допБП на 5 В примерно за те же деньги, а за 1,5 т. р. с 12 В БП.
ammo
Да, конечно с длинным кабелем это для ПК. Искал что-то приличное с портами сверху, но не нашёл. Если поделитесь ссылкой того, что за 500 руб с питанием, буду благодарен.
B
Может дело не хабе а в вашей Windows 7?
Пишу 12 лет о технике, но ничего в этом не понимаю, просто пишу…
102057493127251627603@google
Зачем брать тотв чем сомневаешься?
Я так никогда так не делаю, сомнительно как то…

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