Ритмичные движения: представлена серия акустики Radiotehnika RITM

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Российский бренд Radiotehnika представил новую линейку пассивной акустики RITM. Из моделей этой линейки можно собрать комплект для домашнего кинотеатра 5.0: есть напольная модель RITM 2 (2,5 полосы), центральный канал и полочная двухполосная модель RITM 1. Используются излучатели: купольный шелковый ВЧ 20 мм и СЧ/НЧ с композитным диффузором Polyglass и диаметром 108 мм. Все модели с фазоинверторами на задней стенке. Отделка корпусов колонок ПВХ-пленкой под черный ясень, предусмотрены съемные защитные тканевые сетки.

Автор: ООО «НПК Радиотехника» Источник: www.radiotehnika.ru

Габариты и масса полочной RITM 1: 250х140х200 мм, 2,2 кг (1 шт.). Чувствительность 86 дБ, 4 Ом, усилитель мощности до 50 Вт. Цена (рекомендованная производителем) — 16 990 ₽.

Напольные RITM 2: 830х162х283 мм, весят 10,5 кг (1 шт.). Чувствительность 88 дБ, 4 Ом, усилитель мощности до 100 Вт. Цена — 38 990 ₽.

Центральный канал RITM C: 400х200х140 мм, 3,8 кг. Чувствительность 88 дБ, 4 Ом, усилитель мощности до 80 Вт. Цена — 13 990 ₽.

Источник: Сайт производителя

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