Первый в Европе многоразовый ракетный двигатель Prometheus упешно прошел испытания

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Разработка европейского многоразового жидкостного ракетного двигателя достигла важного рубежа: 29 октября Германский центр авиации и космонавтики (DLR) на модернизированном испытательном стенде P5 в Лампольдсхаузене впервые успешно провел серию огневых испытаний двигателя Prometheus в течение одного дня. Об этом DLR сообщило 6 ноября.

Как отмечает германо-французская аэрокосмическая компания ArianeGroup, испытания также показали, что двигатель способен запускаться без использования внешнего пускового устройства. Подобный результат для двигателя с газогенераторным циклом в данном классе тяги был достигнут в Европе впервые.

Prometheus — это проект компании ArianeGroup, реализуемый при поддержке Европейского космического агентства (ESA). Речь идет о многоразовом двигателе с тягой в диапазоне от 100 до 120 тонн (примерно 981-1177 кН). По своим характеристикам он сопоставим с двигателем Vulcain 2.1, который используется на первой ступени ракеты Ariane 6.

В отличие от Vulcain 2.1, двигатель Prometheus работает на жидком метане и жидком кислороде — это новшество для европейской космонавтики. Метан обладает более высокой плотностью, чем жидкий водород, и может храниться при более высоких температурах. По данным DLR, это упрощает проектирование и эксплуатацию топливных баков, а также систем подачи топлива.

Двигатель Prometheus должен быть не только многоразовым, но и обладать возможностью гибкой регулировки тяги, а также быть значительно дешевле в производстве по сравнению с существующими аналогами. Этого компания ArianeGroup планирует достичь за счет упрощенной конструкции и современных методов производства. Согласно ранее предоставленным компанией данным, 70 процентов компонентов изготавливаются методом 3D-печати.

В ходе испытаний в Лампольдсхаузене впервые была использована новая камера сгорания, созданная аддитивным методом — с помощью технологии «холодного газодинамического напыления» (Cold Gas Spray). По информации ArianeGroup, этот процесс заключается в нанесении металлического порошка на поверхность детали с высокой скоростью, в результате чего порошок прочно соединяется с основой.

«Многоразовое использование сегодня является одной из важнейших задач в сфере космических перевозок. Поэтому успех новых испытаний многоразового ракетного двигателя Prometheus — значимое достижение как для ArianeGroup, так и для всей Европы», — отмечает Филипп Клар, директор программы космических перевозок в ArianeGroup.

Для проведения испытаний стенд P5 был модернизирован: его оснастили для работы с жидким метаном и доработали для выполнения серии последовательных запусков двигателя. Ранее на стенде P5 проходили испытания и квалификацию двигатели первой ступени Vulcain для ракеты-носителя Ariane 5, а также их преемники — двигатели Vulcain 2.1.

Ранее Prometheus уже проходил испытания на французском предприятии компании ArianeGroup в Верноне. Там же ArianeGroup готовит оптимизированную версию — Mark 2, которой предстоит пройти следующий цикл испытаний.

Источник: ESA