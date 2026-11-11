Компания MSI выпустила компактный настольный ПК с видеокартой Nvidia RTX Spark

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MSI представила свой дебютный мини-компьютер с названием EdgeMesa N, построенный на платформе Nvidia RTX Spark. В EdgeMesa N платформа Nvidia RTX Spark оснащена системой активного охлаждения, которая состоит из испарительной камеры и двух вентиляторов для охлаждения системы с максимальной мощностью 140 Вт. Помимо этого, производитель наделил устройство 10-гигабитным Ethernet, интерфейсом HDMI 2.1b и четырьмя разъёмами USB Type-C — пропускная способность каждого достигает 20 Гбит/с. Для беспроводной связи в мини-ПК предусмотрены Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

На данный момент приобрести EdgeMesa N можно лишь на территории США. При этом в MSI заверяют: глобальный запуск мини-ПК запланирован, а на официальном сайте уже опубликованы версии устройства для разных регионов.

Базовая версия EdgeMesa N оснащена чипсетом Nvidia RTX Spark N1X, 64 ГБ памятью LPDDR5X и накопителем PCIe Gen 5 объёмом 1 ТБ. Оперативная память распаяна прямо на плате, а под накопитель MSI предусмотрела единственный слот M.2 2242.

В свою очередь, компания MSI уведомила о том, что её новый компактный компьютер EdgeMesa N получит комплектацию с 128 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, а также SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ.

Источник: notebookcheck