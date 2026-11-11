Компания MSI выпустила компактный настольный ПК с видеокартой Nvidia RTX Spark

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

MSI представила свой дебютный мини-компьютер с названием EdgeMesa N, построенный на платформе Nvidia RTX Spark. В EdgeMesa N платформа Nvidia RTX Spark оснащена системой активного охлаждения, которая состоит из испарительной камеры и двух вентиляторов для охлаждения системы с максимальной мощностью 140 Вт. Помимо этого, производитель наделил устройство 10-гигабитным Ethernet, интерфейсом HDMI 2.1b и четырьмя разъёмами USB Type-C — пропускная способность каждого достигает 20 Гбит/с. Для беспроводной связи в мини-ПК предусмотрены Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Мини-ПК EdgeMesa N
Мини-ПК EdgeMesa N
Автор: MSI Источник: us-store.msi.com

На данный момент приобрести EdgeMesa N можно лишь на территории США. При этом в MSI заверяют: глобальный запуск мини-ПК запланирован, а на официальном сайте уже опубликованы версии устройства для разных регионов.

Базовая версия EdgeMesa N оснащена чипсетом Nvidia RTX Spark N1X, 64 ГБ памятью LPDDR5X и накопителем PCIe Gen 5 объёмом 1 ТБ. Оперативная память распаяна прямо на плате, а под накопитель MSI предусмотрела единственный слот M.2 2242.

Мини-ПК EdgeMesa N
Мини-ПК EdgeMesa N
Автор: MSI Источник: us-store.msi.com

В свою очередь, компания MSI уведомила о том, что её новый компактный компьютер EdgeMesa N получит комплектацию с 128 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, а также SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 177 0
Автор PavelLBB Рейтинг +584.00
Блог Платформа ПК 370 2291 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Какая машина может ездить по потолку? Это не фантастика, а физика

Если вы когда-нибудь смотрели «Назад в будущее» или просто представляли, как машина нарушает законы гравитации, то у нас хорошие новости: в реальности такая машина уже существует. И это не концепт...

Поймать одиночный фонон: как физики разделили квант движения на три атома и увидели фазу Берри

Одиночные ионы, удерживаемые электромагнитными полями в глубоком вакууме, сегодня служат одной из самых надежных платформ для создания квантовых компьютеров и симуляторов — устройств,...

Новая выставка картин зятя Третьякова открылась в Третьяковской галерее: к 160-летию Бакста

С 10 ноября до весны 2027 года в Инженерном корпусе ГТГ отмечают 160-летия Льва Бакста. В историю культуры этот художник вошел именно под такой фамилией, которую сменил ради брака с овдовевшей...

Зачем Сальвадор Дали спал с ключом в руке и как этот прием помогает мозгу находить новые идеи

В 1948 году испанский художник Сальвадор Дали выпустил книгу «50 магических секретов мастерства». Помимо технических советов по выбору кистей и смешиванию красок, он подробно описал в ней необычный...

✦ ИИ  Считаю хостел по метрам: что просят франшизы и из чего складывается смета

Франшиза отеля в разговоре обычно живёт на двух картинках: либо дворец из презентации, либо «купи кровати и сдавай». Реальная рамка между ними читается по открытым карточкам. Я снял выдачу раздела...