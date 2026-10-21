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Компания Xiaomi объявила о старте краудфандинговой кампании для нового беспроводного устройства — автомобильного пылесоса MiJia Portable Car Vacuum Cleaner. Особенностью модели стала инновационная складная конструкция, позволяющая легко очищать труднодоступные узкие места и обеспечивающая компактность при хранении.

Пылесос поставляется с комплектом сменных насадок, поддерживает функции как всасывания, так и обдува, что позволяет использовать его для различных повседневных задач.

На китайском рынке в рамках краудфандинга новинку оценили в 189 юаней (~$28).

Источник: Xiaomi / Weibo