Xiaomi представила компактный складной автопылесос MiJia
Компания Xiaomi объявила о старте краудфандинговой кампании для нового беспроводного устройства — автомобильного пылесоса MiJia Portable Car Vacuum Cleaner. Особенностью модели стала инновационная складная конструкция, позволяющая легко очищать труднодоступные узкие места и обеспечивающая компактность при хранении.
Пылесос поставляется с комплектом сменных насадок, поддерживает функции как всасывания, так и обдува, что позволяет использовать его для различных повседневных задач.
На китайском рынке в рамках краудфандинга новинку оценили в 189 юаней (~$28).
Источник: Xiaomi / Weibo
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