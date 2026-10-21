В РФ стартовали продажи гибридных Lexus ES 300h: сколько стоит новинка

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| Новость | Авто и транспорт

В России начались продажи гибридных седанов Lexus ES 300h восьмого поколения. Стоимость автомобилей варьируется от 7,7 до 8,3 млн рублей — цена зависит от комплектации. Модель поставляют по схеме параллельного импорта напрямую из Китая, где и налажено её производство.

Автор: Benespit Источник: commons.wikimedia.org

Седан оснащён гибридной силовой установкой: в связке работают бензиновый двигатель объёмом 2,0 л и электромотор, суммарная мощность системы составляет 197 л. с. Трансмиссия — вариатор (CVT), привод — передний. При выборе машины стоит отдельно уточнять у дилера перечень опций в конкретной версии, поскольку наполнение комплектаций может существенно влиять на итоговую стоимость.

Источник: Российская газета

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