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В России начались продажи гибридных седанов Lexus ES 300h восьмого поколения. Стоимость автомобилей варьируется от 7,7 до 8,3 млн рублей — цена зависит от комплектации. Модель поставляют по схеме параллельного импорта напрямую из Китая, где и налажено её производство.

Седан оснащён гибридной силовой установкой: в связке работают бензиновый двигатель объёмом 2,0 л и электромотор, суммарная мощность системы составляет 197 л. с. Трансмиссия — вариатор (CVT), привод — передний. При выборе машины стоит отдельно уточнять у дилера перечень опций в конкретной версии, поскольку наполнение комплектаций может существенно влиять на итоговую стоимость.

Источник: Российская газета