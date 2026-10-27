BYD подготовила электрический кроссовер с тремя моторами и зарядкой за пять минут

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китайская компания BYD открыла предварительные заказы на электрический кроссовер Denza N8, который способен проехать до 1003 км без подзарядки по циклу CLTC. Ещё одна особенность модели — трёхмоторная полноприводная версия мощностью 890 кВт (1193 л. с.). Официальная премьера автомобиля запланирована на ноябрь 2026 года, цены пока не объявлены.

Автор: Denza Источник: carnewschina.com

Максимальный запас хода обеспечивает тяговая батарея ёмкостью 130,15 кВт·ч. Производитель также предусмотрел аккумулятор на 105,79 кВт·ч. В зависимости от комплектации заявленный запас хода составляет 800-1003 км по CLTC. Это китайский испытательный цикл, поэтому его показатели не следует напрямую приравнивать к пробегу в обычных условиях эксплуатации.

В топовой версии три электромотора: передний мощностью 270 кВт и два задних по 310 кВт. Совокупная отдача достигает 890 кВт. Для сравнения, две заднеприводные модификации оснащаются одним электромотором мощностью 320 или 370 кВт. Denza N8 также получила адаптивную пневматическую подвеску, подруливание задних колёс и комплекс помощи водителю God's Eye 5.0.

Кроссовер длиной 5,15 м рассчитан на пять человек, а его колёсная база составляет 3075 мм. В салоне установлены центральный экран диагональю 30 дюймов и панорамный дисплей шириной 1,1 м. Ещё одна заявленная технология — сверхбыстрая зарядка Flash Charging: по данным производителя, восполнение заряда с 10 до 70% занимает пять минут, а с 10 до 97% — девять минут. Продажи Denza N8 должны начаться в ноябре.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 313 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Авто и транспорт 373 12889 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.

Статуя Свободы в 214 ящиках: как её разобрали во Франции и собрали в Нью-Йорке

Летом 1884 года над парижскими крышами возвышалась фигура, которую сегодня невозможно представить где-либо кроме Нью-Йоркской гавани. Статуя Свободы уже стояла собранной во Франции: с короной,...