BYD подготовила электрический кроссовер с тремя моторами и зарядкой за пять минут

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Китайская компания BYD открыла предварительные заказы на электрический кроссовер Denza N8, который способен проехать до 1003 км без подзарядки по циклу CLTC. Ещё одна особенность модели — трёхмоторная полноприводная версия мощностью 890 кВт (1193 л. с.). Официальная премьера автомобиля запланирована на ноябрь 2026 года, цены пока не объявлены.

Максимальный запас хода обеспечивает тяговая батарея ёмкостью 130,15 кВт·ч. Производитель также предусмотрел аккумулятор на 105,79 кВт·ч. В зависимости от комплектации заявленный запас хода составляет 800-1003 км по CLTC. Это китайский испытательный цикл, поэтому его показатели не следует напрямую приравнивать к пробегу в обычных условиях эксплуатации.

В топовой версии три электромотора: передний мощностью 270 кВт и два задних по 310 кВт. Совокупная отдача достигает 890 кВт. Для сравнения, две заднеприводные модификации оснащаются одним электромотором мощностью 320 или 370 кВт. Denza N8 также получила адаптивную пневматическую подвеску, подруливание задних колёс и комплекс помощи водителю God's Eye 5.0.

Кроссовер длиной 5,15 м рассчитан на пять человек, а его колёсная база составляет 3075 мм. В салоне установлены центральный экран диагональю 30 дюймов и панорамный дисплей шириной 1,1 м. Ещё одна заявленная технология — сверхбыстрая зарядка Flash Charging: по данным производителя, восполнение заряда с 10 до 70% занимает пять минут, а с 10 до 97% — девять минут. Продажи Denza N8 должны начаться в ноябре.

Источник: carnewschina