Металл для экранов и магнитов удалось удержать в необычном состоянии на 12 дней

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| Новость | Наука и космос

Учёные научились удерживать редкоземельный металл тербий в необычном состоянии окисления +4 в водном растворе. Для этого они поместили атом металла в молекулярную структуру на основе вольфрама и кислорода, которая помогла стабилизировать его после потери электрона. Результат может упростить разделение редкоземельных элементов, а также помочь в изучении материалов для квантовых вычислений и высокочувствительных датчиков. Исследование провели специалисты Университета Айовы совместно с коллегами из других научных организаций.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Тербий обычно существует в состоянии окисления +3. Перевести его в состояние +4 сложно: для этого атому необходимо отдать дополнительный электрон, а полученная форма менее устойчива. Исследователи использовали полиоксометаллат — молекулярный комплекс на основе вольфрама и кислорода. Его структура удерживает атом тербия в определённом окружении. Затем учёные добавили персульфат калия, который вызвал окисление металла.

Ключевое отличие метода — реакцию удалось провести без специальных условий для защиты от воздуха, а полученное соединение исследовать в воде. Ранее для получения тербия в степени окисления +4 требовались строго контролируемые условия, включая исключение контакта с воздухом. В новом комплексе атом тербия удерживают два полиоксометаллатных фрагмента. Спектроскопические измерения и рентгеноструктурный анализ подтвердили, что металл действительно перешёл в состояние +4.

В закрытом водном растворе соединение сохраняло характерные спектральные свойства в течение 12 дней. Это даёт исследователям возможность подробнее изучать электронное и магнитное поведение тербия, представляющее интерес для квантовых технологий и спинтроники. В дальнейшем команда намерена проверить, можно ли применить аналогичный подход к актинидам — радиоактивным элементам, которые используют в ядерных технологиях и некоторых медицинских устройствах.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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