Reflect Orbital хочет осветить Землю из космоса — учёные опасаются последствий

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Американский проект орбитальных зеркал, способных освещать Землю солнечным светом после наступления темноты, столкнулся с новой волной критики после демонстрации технологии в Калифорнии. Компания Reflect Orbital проверила эффект с помощью мощных наземных прожекторов, имитировавших отражённый из космоса свет. Однако часть местных жителей оказалась не готова к неожиданному яркому освещению, а учёные предупредили о возможных последствиях для экологии и астрономических наблюдений.

Испытание прошло в пустынной местности возле Лоун-Пайна в начале октября 2026 года. Компания объяснила демонстрацию подготовкой системы для поисково-спасательных операций, которым может понадобиться освещение удалённых районов ночью. При этом орбитальное зеркало во время проверки не использовалось: Reflect Orbital воспроизводила предполагаемый эффект с поверхности Земли.

Следующий этап проекта предполагает запуск спутника Eärendil-1 с зеркалом размером 18 x 18 м. Аппарат должен отрабатывать отражение солнечного света на выбранные участки планеты с высоты около 625 км. В перспективе компания рассчитывает развернуть группировку из десятков тысяч спутников, чтобы освещать районы по запросу и продлевать работу солнечных электростанций после заката. В октябре Reflect Orbital также объявила о покупке двух отдельных запусков у индийской компании Skyroot Aerospace.

Противники проекта опасаются, что яркие световые пятна нарушат работу телескопов, повлияют на ночных животных и затронут людей, которые не заказывали освещение. Отдельная проблема — рассеивание света в атмосфере: оно может выходить за пределы участка, на который компания намерена направить отражённые лучи.

В июле Федеральная комиссия по связи США разрешила эксплуатацию экспериментального спутника, однако четыре природоохранные организации потребовали пересмотреть решение. Спор выходит за пределы технической реализуемости проекта: пока остаётся открытым вопрос, кто должен контролировать искусственное освещение земной поверхности из космоса.

Источник: aerospaceglobalnews