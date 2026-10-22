В ходе длительного теста Lada Iskra (около 20 тысяч километров за семь месяцев, по данным журнала «За рулём») выявился ряд нюансов — преимущественно в электронной части и в мелких узлах.

Наиболее заметной оказалась проблема с аналоговым спидометром: стрелка нередко занижала реальную скорость. При пониженных ночных температурах (ниже +10 C) прибор мог вовсе не включаться сразу после старта — иногда только спустя 20-30 км. На первое время ситуацию частично исправили обновлением прошивки на ТО, но осенью сбои вернулись, и водителям приходилось ориентироваться на цифровой дисплей борткомпьютера.

Отмечались и другие неполадки. Стоп-сигналы порой срабатывали самопроизвольно — эксперты связали это с нестабильной работой концевика; в отдельных случаях это провоцировало ошибку положения педали тормоза. Круиз-контроль в дороге мог отключаться без видимых причин, а также демонстрировал «просадки» скорости — на ровной дороге на 4-5 км/ч, на подъёмах — до 10 км/ч, после чего резко добавлял газ.

Были и менее критичные, но ощутимые моменты. Яркость подсветки приборной панели плохо регулировалась при срабатывании датчика света: днём, например в тоннеле, показания становились трудночитаемыми. Центральный замок иногда многократно пытался автоматически заблокировать двери, издавая повторяющиеся щелчки реле. Штатные щётки стеклоочистителя уже летом справлялись с очисткой стекла неидеально, а с приходом дождей их эффективность заметно снизилась — в итоге их пришлось заменить.

Многие из этих недочётов удалось частично или полностью устранить с помощью обновлений ПО и калибровок на сервисе. При этом крупные агрегаты — двигатель и трансмиссия — в ходе пробега серьёзных проблем не показали.

Источник: Российская газета