Три старых Ford Festiva превратили в один автомобиль шириной 3,05 метра

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| Новость | Авто и транспорт

Американский энтузиаст Тайлер Фивер с YouTube-канала Prop Department превратил компактный хетчбэк Ford Festiva в автомобиль шириной около 3,05 м. Для этого он использовал три старые машины, разрезал кузов одной из них и вварил между половинами широкую центральную секцию. Проект создавали не только ради необычного внешнего вида: автомобиль удалось подготовить к поездкам по дорогам общего пользования с необходимыми специальными разрешениями.

Автор: Тайлер Фивер/Prop Department Источник: www.yankodesign.com

Фивер приобрёл три подержанных Ford Festiva по $200 за каждый. Кузов разрезали по центру с помощью портативного волоконного лазера, после чего половины раздвинули и соединили усиленной конструкцией. Для расширенного кузова изготовили новые элементы пола и крыши, а переднюю полуось удлинили примерно на 1,52 м. При этом создатели сохранили исходные боковые панели кузова.

Автор: Тайлер Фивер/Prop Department Источник: www.yankodesign.com

Перестройка затронула и салон. Удлинённую переднюю панель и некоторые детали интерьера изготовили на 3D-принтере Bambu Lab H2C. На центральной консоли разместили 14 подстаканников, а дополнительные рулевые механизмы позволили управлять машиной с обоих передних мест. Под капотом также нашлось место для двигателя, генератора и автомобильного кондиционера.

Автор: Тайлер Фивер/Prop Department Источник: www.yankodesign.com

Ширина около 3,05 м заметно превышает габариты обычного легкового автомобиля, поэтому для поездок потребовались специальные разрешения и коммерческая страховка. После завершения сборки Фивер испытал машину на шоссе и грунтовых дорогах. Проект показывает, насколько далеко можно изменить конструкцию серийного автомобиля в гаражных условиях, но сам факт выезда на дороги не означает, что подобная переделка разрешена без дополнительных согласований в других штатах или странах.

Источник: yankodesign

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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