State Bicycle обновила фэтбайк 6061 Trail+ после десяти лет

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| Новость | Авто и транспорт

State Bicycle Co. представила обновлённый фэтбайк 6061 Trail+ Fat Bike v2 — первую серьёзную переработку модели с 2016 года. Полностью новая гидроформованная алюминиевая рама получила современную геометрию с углом рулевой 66 градусов. Это на пять градусов положе прежней версии и на три градуса — типичных моделей своего класса. Этот угол делает велосипед стабильнее на крутых и рыхлых спусках.

Автор: State Bicycle Источник: bikerumor.com

Цена полного велосипеда — 1199,99 доллара. Это на 200 долларов дороже предыдущего поколения, но заметно ниже многих конкурентов: например, алюминиевый Beargrease Eagle 70 стоит почти 2000 долларов. В стандартной комплектации стоят гидравлические тормоза Tektro HD-M275 с роторами 180 мм спереди и сзади, сквозные оси, универсальный дропаут UDH и 8-скоростная трансмиссия Shimano ESSA с кассетой 11-45T. Диапазон передач вырос до 409 процентов против 327 процентов у предшественника.

Автор: State Bicycle Источник: bikerumor.com

Рама и вилка имеют крепления для багажа и фляг, внутреннюю проводку под дроппер. Покрышки Kenda Juggernaut 26x4,5 дюйма, в раме есть запас до 4,8 дюйма. Доступны размеры S, M и L, цвета Firehouse Red и Raw/Black. Опционально предлагается карбоновая вилка за 300 долларов. Поставки ожидаются в конце октября.

Источник: bikerumor

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