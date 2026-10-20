Спутник Sentinel-3B показал, как прогрелись Европа и Средиземное море во время рекордной жары 2026 года

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковый снимок, на котором видны температуры поверхности суши и моря во время сильной жары в Южной Европе и Северной Африке 23 июня 2026 года. Изображение получил аппарат Sentinel-3B с помощью радиометра SLSTR, который измеряет температуру земной и морской поверхности. Снимок выбрала для проекта Earth from Space руководитель программ наблюдения Земли ESA Симонетта Чели.

Автор: ЕКА/Sentinel-3B Источник: www.livescience.com

На большей части Испании, а также в отдельных районах Франции и Италии поверхность суши нагрелась выше 35 °C. На некоторых участках Испании и Северной Африки температура превысила 40 °C. Средиземное море тоже заметно прогрелось. При этом цветовая шкала для суши и моря различается: одинаковые оттенки на изображении не обязательно соответствуют одной температуре.

С конца мая до середины августа в Европе произошло не менее пяти отдельных волн жары. Средняя температура июня в Западной Европе достигла 20,7 °C — максимального значения за всю историю наблюдений в регионе, согласно Всемирной метеорологической организации. В восьми странах, включая Польшу, Беларусь, Германию и Австрию, в течение лета также зафиксировали рекордную температуру поверхности суши.

По оценке ESA, длительная жара связана с устойчивыми областями высокого давления, которые удерживают горячий воздух над регионом. Спутниковые наблюдения помогают оценивать распространение экстремальных температур, отслеживать состояние суши и моря и анализировать последствия климатических изменений.

В сентябре 2026 года агентство запустило Sentinel-3C — новый аппарат серии, который продолжит наблюдения за температурой поверхности Земли и другими параметрами окружающей среды.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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