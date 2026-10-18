Silca возродила велокомпьютер Omata с аналоговым механическим дисплеем

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Компания Silca представила обновлённую версию велокомпьютера Omata, впервые выпущенного в 2016 году. Устройство сочетает GPS-навигацию с механическим аналоговым отображением данных. Вместо цифрового экрана используются вращающиеся стрелки, управляемые четырьмя шаговыми двигателями.

Автор: Silca Источник: silca.cc

Корпус выполнен из алюминия 6063. Внутри установлен 72-канальный GPS-модуль и механизм, разработанный совместно с Seiko Precision Instruments. На циферблате отображаются скорость, дистанция, набор высоты и время поездки. Переключение режимов осуществляется поворотным безелем.

Вес устройства составляет 83 грамма, время работы от аккумулятора достигает 17 часов. Зарядка осуществляется через USB-C. Заявлена улучшенная защита от влаги: добавлены трёхбарьерный уплотнитель вокруг безеля и мембрана Gore-Tex над датчиком барометрического давления.

Крепление универсальное: квадратные фиксаторы совместимы со стандартными креплениями Garmin и Wahoo. Поддерживается запись данных с ANT+ датчиков, включая измерители мощности, пульсометры и датчики каденса. Загрузка тренировочных логов возможна через приложение OMATA Utility. Устройство работает с iOS.

Цена модели Omata Metric в европейском регионе составляет 858,95 евро.

Источник: Silca

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 252 0
Автор GigaMOV Рейтинг +574.50
Блог Авто и транспорт 372 12754 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...