Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Silca представила обновлённую версию велокомпьютера Omata, впервые выпущенного в 2016 году. Устройство сочетает GPS-навигацию с механическим аналоговым отображением данных. Вместо цифрового экрана используются вращающиеся стрелки, управляемые четырьмя шаговыми двигателями.

Корпус выполнен из алюминия 6063. Внутри установлен 72-канальный GPS-модуль и механизм, разработанный совместно с Seiko Precision Instruments. На циферблате отображаются скорость, дистанция, набор высоты и время поездки. Переключение режимов осуществляется поворотным безелем.

Вес устройства составляет 83 грамма, время работы от аккумулятора достигает 17 часов. Зарядка осуществляется через USB-C. Заявлена улучшенная защита от влаги: добавлены трёхбарьерный уплотнитель вокруг безеля и мембрана Gore-Tex над датчиком барометрического давления.

Крепление универсальное: квадратные фиксаторы совместимы со стандартными креплениями Garmin и Wahoo. Поддерживается запись данных с ANT+ датчиков, включая измерители мощности, пульсометры и датчики каденса. Загрузка тренировочных логов возможна через приложение OMATA Utility. Устройство работает с iOS.

Цена модели Omata Metric в европейском регионе составляет 858,95 евро.

Источник: Silca