На рынок вышел «младший брат» Esteo V27 за 1,7 млн рублей

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский бренд iCAR официально открыл прием предзаказов на новый автомобиль V25. Стоимость базовой версии автомобиля в пересчете на российскую валюту составляет около 1,7 млн руб. Эта модель позиционируется как более компактная и доступная альтернатива внедорожнику V27, который уже представлен на российском рынке под брендом Esteo.

Салон старшей версии V27
Салон старшей версии V27
Автор: esteo Источник: esteo.ru

Кроссовер iCAR V25 построен на последовательной гибридной схеме (REEV). Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 156 лошадиных сил, который не имеет механической связи с колесами и работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи. Движение автомобиля обеспечивают электромоторы.

Заявленный запас хода: на чистой электротяге машина способна преодолеть до 210 километров. При использовании потенциала топливного бака, суммарная дальность хода — 1240 км по циклу CLTC. Расход горючего — 7 л/100 км.

Размеры кроссовера: 4,636 х 1,92 х 1,855 м при колесной базе 2820 миллиметров. Клиренс равен 19,7 см. Дизайн V25 практически полностью повторяет старшую модель V27, включая угловатые формы кузова, распашную дверь багажника.

В салоне установлен центральный дисплей диагональю 15,4 дюйма на базе процессора Qualcomm. В России модель V25 ожидается ориентировочно в 2027 году, где она, по предварительным данным, также будет продаваться под маркой Esteo. На данный момент в РФ уже доступен старший V27 в единственной комплектации «Премиум» по цене от 5,9 миллиона рублей.

Источник: За рулем

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