«Космо» стал самой дорогой версией Haval H7: что изменилось в оснащении

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В семействе кроссоверов Haval для модели H7 появилась самая дорогая версия — «Космо». Продажи стартовали 20.11. 2026 года по рекомендованной цене 4 млн 249 тыс. руб. Это на 50 тысяч дороже прежней топовой модификации «Техно+».

Главное отличие новой комплектации — это тотальная «чёрная» стилистика. Глянцевый черный цвет имеют:

шильдики с названием бренда и модели;

надпись о наличии полного привода;

рейлинги;

внешние зеркала заднего вида;

фиксаторы колёсных арок.

Гармонируют с общим образом эксклюзивные колесные диски, выкрашенные в черный цвет, а задние фонари получили эффектную тонировку. Выбор цвета кузова ограничен всего парой вариантов: «Галактический чёрный» и «Терракотовый сапфир».

Салон погружает в атмосферу ночного неба. Всё выполнено в тёмной гамме. Особое внимание уделено водительскому креслу: оно имеет четырёхпозиционную настройку поясничной поддержки, что обеспечивает идеальную посадку даже после долгой поездки.

Важное улучшение коснулось вентиляции сидений. Теперь воздух распределяется одновременно на подушку и спинку передних кресел (в предыдущих версиях охлаждалась только подушка). В салон вернулись солнцезащитные шторки сбоку — мелочь, которая делает поездку комфортнее в солнечный день.

Под капотом всё осталось как прежде: проверенный временем двухлитровый турбированный двигатель, развивающий 231 л.с. при максимальном крутящем моменте 380 Н·м. Он связан с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением и приводом 4Х4 типа Torque-On-Demand. Сотню авто набирает за 7,8 сек., что позволяет уверенно чувствовать себя в городском потоке или на трассе.

Источник: китайские автомобили