Kawasaki превратила 649-кубовый двигатель Ninja в туристический эндуро KLE650

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| Новость | Авто и транспорт

Японская Kawasaki представила новый мотоцикл KLE650 для дальних поездок, совместив двигатель от дорожных моделей Ninja 650 и Versys 650 с внедорожной геометрией шасси. Новинка получила переднее колесо диаметром 21 дюйм, длинноходную подвеску и электронный круиз-контроль. При этом производитель сделал ставку не на экстремальное бездорожье, а на комфортные путешествия по асфальту и грунтовым дорогам.

Автор: Kawasaki Источник: newatlas.com

В основе мотоцикла лежит двухцилиндровый двигатель объёмом 649 см³ с жидкостным охлаждением. Он получил электронное управление дроссельными заслонками и перенастроенные впускную и выпускную системы. Эти изменения должны улучшить тягу на низких и средних оборотах, сохранив уверенный разгон на высоких.

Ходовая часть построена на стальной трубчатой раме. Спереди установлена перевёрнутая вилка KYB с ходом 210 мм, сзади — подвеска Uni-Trak с ходом 196 мм. Для мотоцикла такого класса это серьёзный запас хода, позволяющий увереннее проходить неровности и разбитые участки дорог. Колёса имеют спицевую конструкцию: переднее диаметром 21 дюйм, заднее — 17 дюймов. За торможение отвечают два передних диска диаметром 300 мм и задний на 230 мм.

Kawasaki выпустит KLE650 в двух исполнениях. Базовая версия получит 5-дюймовый ЖК-дисплей, а KLE650 SE — цветную TFT-панель, двунаправленный квикшифтер, бескамерные шины и разъём USB-C. Обе модификации оснащены круиз-контролем, системой контроля тяги KTRC и регулируемым в трёх положениях ветровым стеклом. В Европе также предложат варианты комплектации с туристическими кофрами и дополнительной защитой.

Источник: kawasaki

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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