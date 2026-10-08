Kalkhoff представила новую линейку электровелосипедов с мотором Bosch Hub Line

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Kalkhoff представила новую линейку электровелосипедов, которая включает три модели: Image 1 Move, Image 1 Advance и Endeavour 1 Move. Все три электровелосипеда визуально схожи: изогнутая рама с отсутствующей верхней трубой обеспечивает современный спортивный облик.

Kalkhoff Image 1 Move
Kalkhoff Image 1 Move
Автор: Kalkhoff Источник: virtueelectricbikes.com

Базовая версия Image 1 Move оснащается аккумуляторами на 360 или 540 Вт·ч. В комплектацию входит задний багажник, совместимый с креплениями MIK-HD, выдерживающий до 27 кг. Максимальная грузоподъемность всех моделей линейки составляет 150 кг, что значительно превышает стандартные 120 кг у большинства аналогов электровелосипедов с низкой рамой.

Начальная модель Image 1 Move предлагается по цене 2399 евро за вариант с батареей на 360 Вт·ч и 2599 евро за версию на 540 Вт·ч. Велосипед оснащен ременным приводом, не требующим обслуживания, но имеет только одну передачу. Модель линейки Image 1 Advance объединяет ременный привод с двухскоростной планетарной втулкой. Ее цена — 2799 евро за версию с батареей на 540 Вт·ч.

Kalkhoff Endeavour 1 Move
Kalkhoff Endeavour 1 Move
Автор: Kalkhoff Источник: cyclemotion.ru

Флагманская модель линейки Endeavour 1 Move ориентирована на путешествия и оснащена 9-скоростной трансмиссией Shimano Cues, а также вилкой и подседельным штырем с амортизацией. Стоимость электровелосипеда составляет 2399 евро с батареей на 360 Вт·ч и 2599 евро с аккумулятором на 540 Вт·ч.

Все модели электровелосипедов оснащены мотор-колесом Bosch Hub Line. Данное мотор-колесо предоставляет крутящий момент до 45 Нм и было специально создано для использования в городских условиях в повседневной жизни.

Источник: wattmoves

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