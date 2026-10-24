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Правительство РФ вынесло постановление о распространении эксперимента по тестированию беспилотных трамваев. К обеим столицам добавились Нижегородская и Свердловская области — информацию можно отыскать на соответствующем правительственном портале. Подготовкой трамваев к работе в беспилотном режиме занимается компания «Группа Мовиста».

В Нижегородской области на испытания выйдут трамваи двух категорий: с водителем-испытателем в кабине, который контролирует автоматику и может вмешаться в нештатной ситуации, и полностью автономные вагоны без человека. Итоги подведут на третий год действия режима, чтобы объективно оценить надёжность транспорта в реальных условиях.

В Свердловской области площадкой станет междугородный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма. Маршрут как будто специально приспособлен для испытаний: он не пересекается с иными рельсовыми путями и на большей части пути отгорожен от автотрассы. Если испытания завершатся успешно, беспилотные трамваи примут в эксплуатацию уже в текущем году.

Для Екатеринбурга установлены нормативы пробега: до 6 тысяч километров за полгода. В дальнейшем планируется перейти к тестированию с дистанционным управлением. Это когда оператор находится в вагоне. Расширение географии позволит проверить технологию в разных транспортных системах — с отличающейся инфраструктурой, интенсивностью движения и климатом.

Источник: Первый технический