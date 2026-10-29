220 км без бензина: BYD представила гибридный седан Qin Plus DM‑i

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BYD запустила в Китае продажи седана Qin Plus DM‑i нового поколения — ключевой особенностью модели стал запас хода на электротяге в 220 км. Для подключаемого гибрида такой показатель заметно расширяет возможности городской эксплуатации без расхода топлива: в типичном сценарии ежедневных поездок по мегаполису автомобиль способен большую часть маршрута проходить в полностью электрическом режиме.

Технически модель построена по схеме PHEV: силовая установка сочетает бензиновый двигатель и электромотор, а ёмкость батареи подобрана так, чтобы обеспечивать заявленные 220 км по циклу CLTC — это выше среднего уровня для сегмента гибридных седанов. При этом в смешанном режиме, когда ДВС работает как генератор, суммарный запас хода превышает тысячу километров, что делает машину практичной и для дальних поездок.

Выход обновлённого Qin Plus DM‑i отражает ставку BYD на гибриды как на «мост» между классическими авто и полноценным электротранспортом: компания наращивает долю PHEV в линейке, пока инфраструктура быстрой зарядки развивается. Модель ориентирована на массовый рынок, поэтому ставка сделана не на рекордные характеристики, а на баланс дальности, стоимости владения и универсальности.

Источник: carnewschina