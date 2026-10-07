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Nike подготовила к Хэллоуину 2026 года необычную версию Dunk Low, которая меняет внешний вид в темноте. Модель Dunk Low «Shibuya Halloween» с артикулом IX5169-300 получила светящуюся подошву и пару светящихся элементов в виде глаз на заднике.

В обычном освещении кроссовки выглядят довольно сдержанно: верх выполнен преимущественно в чёрном цвете с тёмно-оливковыми элементами Bog Green. На отдельных панелях использована фактура под кожу крокодила, а контраст создаёт полупрозрачная подошва оттенка Luminous Green. После попадания в темноту она начинает светиться зелёным.

Ещё одна деталь спрятана на пятке — там размещены изображения глаз, которые особенно заметны сзади. Внутри Nike добавила маркировку «SBY», отсылающую к токийскому району Сибуя. Такой же мотив компания уже использовала в серии Air Force 1 2019 года, поэтому новая Dunk Low продолжает существующую дизайнерскую тему, а не просто получает случайный хэллоуинский декор.

Nike указала для модели цветовую комбинацию Bog Green/Bog Green-Black-Luminous Green и цену $130. Продажи запланированы на октябрь 2026 года через Nike и отдельные магазины Nike Sportswear; часть источников указывает конкретную дату 23 октября, но на официальной странице Nike подтверждены модель и характеристики, без единой даты глобального релиза.

Источник: nike