Самолет Airbus A330-900 сможет перевозить до 480 пассажиров — компоновка салона увеличена на 15 мест

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Airbus A330-900 может быть сертифицирован для перевозки до 480 пассажиров (ранее — 465). Это увеличение вместимости на 15 мест, зафиксированное в последней редакции европейского сертификационного документа для данного широкофюзеляжного самолета, возможно при условии внесения изменений в оборудование для эвакуации и утверждения соответствующей компоновки салона.

В 70-й редакции сертификата типа (Type Certificate Data Sheet) для семейства A330, датированной 30 октября 2026 года, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) повысило предельно допустимый лимит для определенных конфигураций крупнейшей версии A330neo. Максимальная вместимость выросла с 465 до 480 пассажиров, что составляет увеличение примерно на 3,2%.

Это разрешение касается конкретно модели A330-941 (сертификационное обозначение A330-900). Речь не идет о создании новой модификации воздушного судна: изменения затрагивают лишь допустимую вместимость с точки зрения безопасности эвакуации в рамках технических конфигураций, определенных европейским документом.

При длине 63,69 метра и максимальной ширине салона 5,26 метра (по данным Airbus) самолет A330-900 сохраняет прежние габариты. Чтобы достичь максимальной вместимости в 480 пассажиров, воздушное судно должно быть оснащено четырьмя парами аварийных выходов типа A+ (всего восемью выходами), а также иметь внедренную модификацию Airbus MOD 210978. Она касается надувных трапов-плотов, сопряженных с этими выходами. Это оборудование предназначено для эвакуации, а в случае вынужденной посадки на воду может использоваться в качестве спасательных плотов.

Условие сформулировано предельно четко.

Максимальное количество пассажирских мест ограничено 465, если не установлена ​​модификация 210978 — надувные трапы-плоты для аварийных выходов типа A+. EASA

Иными словами, установление нового верхнего предела вместимости не дает авиакомпании права добавить пятнадцать кресел на борт самолета, не оснащенного соответствующим оборудованием.

Кроме того, в новой редакции документа предусмотрен промежуточный предел в 470 пассажиров для конфигурации, включающей одну пару аварийных выходов типа A и три пары типа A+ (при условии установки модификации 210978). Таким образом, показатель в 480 пассажиров применим не ко всем вариантам расположения аварийных выходов.

Возможности эвакуации — это не единственный критерий, определяющий количество кресел, которые авиакомпания может предложить пассажирам. Документ EASA также устанавливает лимиты для отдельных зон салона — пространств между различными парами дверей. Таким образом, регламентируется не только общее число пассажиров, но и их распределение по фюзеляжу.

Агентство прямо ссылается на «схему компоновки салона для максимальной пассажировместимости, утвержденную для каждого воздушного судна на момент его поставки». Следовательно, авиакомпания, желающая эксплуатировать A330-900 в конфигурации на 480 мест, должна иметь утвержденную схему компоновки, соответствующую этой вместимости; одной лишь установки нового аварийно-спасательного оборудования недостаточно.

Разрыв между этим нормативным пределом и типичными для дальнемагистральных рейсов многоклассовыми компоновками остается весьма значительным. На странице, посвященной A330-900, Airbus приводит пример стандартной конфигурации с тремя классами обслуживания, рассчитанной на 287-303 пассажира. Производитель указывает максимальную вместимость 465 мест, хотя европейские сертификационные документы теперь допускают более высокие показатели при соблюдении вышеупомянутых условий.

Новый лимит открывает дополнительные возможности для авиакомпаний, делающих ставку на салоны с очень высокой плотностью размещения пассажиров. Однако это не позволяет предсказать, сколько именно перевозчиков воспользуются данным вариантом, и какой баланс они найдут между вместимостью, пространством на борту и уровнем сервисного оснащения. Сертификационный документ определяет лишь то, что разрешено, а не то, что в конечном итоге будет предложено на рынке.

Источник: EASA