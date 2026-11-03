Nike и LEGO отправили детские баскетбольные кроссовки в космос

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| Новость | Одежда и аксессуары

Nike и LEGO выпустили специальную версию детских баскетбольных кроссовок Air Force 1 Low LV8 с дизайном в космической тематике. Обувь стилизовали под экипировку астронавтов, добавив детали, отсылающие к конструкторам LEGO и исследованию космоса.

Автор: Nike/LEGO Источник: about.nike.com

Верх кроссовок получил оформление, напоминающее скафандр, а декоративная строчка создаёт впечатление сборной конструкции. Фирменный логотип Nike Swoosh дополнили элементами в стиле LEGO. В дизайне также использовали мотивы космических аппаратов и минифигурок конструктора.

Вместе с обувью Nike и LEGO представили одежду для детей. В коллекцию вошли брюки из ткани рипстоп, футболка, баскетбольные шорты Dri-FIT и флисовая толстовка на молнии. Последняя получила необычную нашивку с баскетбольной минифигуркой LEGO: её изображение меняется при движении. На рукаве разместили декоративный элемент, стилизованный под порт космического корабля.

Продажи коллекции стартовали 2 ноября на сайте Nike и в отдельных магазинах Европы, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. В Северной Америке новинки появятся 24 ноября. Детские Air Force 1 Low LV8 будут доступны в размерах от 10,5C до 7Y.

Источник: nike

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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