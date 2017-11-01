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Lexar опровергает слухи о прекращении выпуска карт памяти XQD

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Теги: Lexar

Источник: Nikon Rumors

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Примерно две недели назад сайт Nikon Rumors сообщил, что из ассортимента крупнейшего магазина фототехники и сопутствующих товаров B&H исчезли карты памяти XQD производства Lexar. Учитывая, что незадолго до этого марка Lexar была продана китайской компании Longsys, можно было предположить, что выпуск карт памяти XQD под маркой Lexar прекращен.

Вчера представитель Lexar ответил на это предположение, развеяв опасения. Выпуск карт памяти XQD будет продолжен. Что касается запасов B&H, они будут пополнены в ближайшие недели.

Карты памяти XQD производства Lexar исчезли из ассортимента магазина B&H, но это временное явление

Напомним, карты памяти, соответствующие спецификации XQD 2.0, поддерживают интерфейсы PCI Express Gen 2 и USB 3.0. Они характеризуются очень высокой скоростью передачи данных. Скажем, показанная на иллюстрации карта Lexar Professional 2933x XQD 2.0 в режиме чтения демонстрирует скорость 440 МБ/с.

Скорость чтения карты памяти Lexar Professional 2933x XQD 2.0 достигает 440 МБ/с

Слот XQD, в частности, есть в камере Nikon D850лучшей полнокадровой зеркальной камере по оценке DxOMark. Второй слот Nikon D850 рассчитан на карты SD, SDHC и SDXC.

1 ноября 2017 Г.

15:37

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