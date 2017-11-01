Lexar опровергает слухи о прекращении выпуска карт памяти XQD

Примерно две недели назад сайт Nikon Rumors сообщил, что из ассортимента крупнейшего магазина фототехники и сопутствующих товаров B&H исчезли карты памяти XQD производства Lexar. Учитывая, что незадолго до этого марка Lexar была продана китайской компании Longsys, можно было предположить, что выпуск карт памяти XQD под маркой Lexar прекращен.

Вчера представитель Lexar ответил на это предположение, развеяв опасения. Выпуск карт памяти XQD будет продолжен. Что касается запасов B&H, они будут пополнены в ближайшие недели.

Напомним, карты памяти, соответствующие спецификации XQD 2.0, поддерживают интерфейсы PCI Express Gen 2 и USB 3.0. Они характеризуются очень высокой скоростью передачи данных. Скажем, показанная на иллюстрации карта Lexar Professional 2933x XQD 2.0 в режиме чтения демонстрирует скорость 440 МБ/с.

Слот XQD, в частности, есть в камере Nikon D850 — лучшей полнокадровой зеркальной камере по оценке DxOMark. Второй слот Nikon D850 рассчитан на карты SD, SDHC и SDXC.