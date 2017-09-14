Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D850
Лабораторный тест
|Название
|Nikon D850
|Дата анонса
|25 июля 2017 г.
|Тип
|зеркальная (Mid-size SLR)
|Производитель
|Nikon
|Информация о камере
|Nikon D850 на сайте производителя
|Цена
|T-1731626701
Содержание
- Технические характеристики
- Конструкция, дизайн, управление
- Nikon D850 и конкуренты
- Качество изображения — разрешение и шумы
- Работа автофокуса при пониженной освещенности
- Автофокус и серийная съемка
- Итоги лабораторного теста
Краткая справка из Википедии:
Nikon Corporation была основана в 1917 году при слиянии трех производителей оптического оборудования (Seisakusho, Iwaki Glass Co, Fujii Lens) в полностью интегрированную компанию под названием Nippon Kogaku Kokyo K.K. Компания производила оптические приборы для военного флота Японии.
Еще одна справка:
В Японии компания полностью называется «кабуси́ки га́йся нико́н» — «никон» произносится с ударением на последнем слоге. В европейский странах ударение прижилось на первом слоге — «ни́кон», а в Америке предпочли прочитать слово Nikon по-английски, и получилось «найкон».
Внимательный читатель без труда заметит, что в нынешнем 2017 году компании Nikon исполняется 100 лет. А на сайтах слухов и сплетен уже давно жужжали новости, что к своему столетию Nikon выпустит совершенно небывалую, турбо-космическую камеру D850, в которую вложит все лучшее, что накопилось в последние десятилетия и годы.
Все это говорится с единственной целью: мы от души поздравляем Nikon со столетием. Это, безусловно, великая компания, сто раз доказавшая, насколько она хороша.
Что касается Nikon D850, мы очень рады, что эта модель оказалась в нашей лаборатории, но тестировать ее будем просто, беспристрастно. Юбилей создателя — это очень важно, но потребительские свойства довольно дорогой модели еще важнее.
|Nikon D810
|Nikon D850
|Дата анонса
|26 июня 2014 г.
|25 июля 2017 г.
|Корпус, защита
|магниевый сплав, данных по влаго- и пылезащите нет
|Матрица
|36,3 Мп, CMOS
|45,7 Мп, BSI CMOS
|Чувствительность, ISO
|64 — 12 800
32 — 51 200 *
|64 — 25 600
32 — 102 400 *
|Автофокус
|51 точка (15 кросс-точек)
чувствительность от −2EV
|153 точки (99 кросс-точек)
чувствительность от −4EV
|Экспозамер
|RGB ТТL-замер, 91 000 пикселей
|RGB ТТL-замер, 181 000 пикселей
|Видоискатель
|для формата FX ≈100%
увеличение 0,7х
|для формата FX ≈100%
увеличение 0,75х
|Экран
|TFT 3,2″, 1 229 000 точек
фиксированный
|TFT 3,2″, 9 359 000 точек
откидной, сенсорный
|Скорость серийной съемки
|до 5 кадров в секунду (в формате FX)
|до 9 кадров в секунду (в формате FX)**
|Видео
|Full HD 1920×1080 60p
|4K 3840×2160 30p
Full HD 1920×1080 60p
|Стабилизатор
|в камере — нет
|Процессор
|Expeed 4
|Expeed 5
|Затвор
|механический: 30 — 1/8000 с , X-sync 1/250 c
|Карта памяти
|1 слот: CompactFlash
(тип I, совместимые с UDMA)
1 слот: SD, SDHC, SDXC
(совместимые с UHS-I)
|1 слот: XQD
1 слот: SD, SDHC, SDXC
(совместимые с UHS-II)
|Встроенная вспышка
|есть, ведущее число 12 (ISO 200)
|нет
|Wi-Fi / USB / GPS
|опция / USB 3.0 / опция
|встроенный / USB 3.0 / опция
|Размеры, вес
|146×123×82 мм
980 г ***
|146×124×79 мм
1005 г ***
|Цена, корпус
|T-10893256
|T-1731626701
** при использовании батарейной рукоятки с аккумулятором EN-EL18b
*** с батареей и одной картой памяти
Наше знакомство начинается со сравнения характеристик героини теста и ее предшественницы. А предшественницей является модель Nikon D810, выпущенная в июне 2014-го, три года назад.
По основным характеристиками Nikon D850 заметно опережает D810:
- Разрешение выросло с 36,3 до 45,7 мегапикселей, новая камера делает снимки с максимальным разрешением 8256×5504 пикселей. Матрица камеры изменила тип на BCI CMOS (Back-Side Illuminated — матрица с обратной подсветкой).
- Максимальная рабочая чувствительность увеличена до ISO 25 600, а максимальная расширенная — до ISO 102 400.
- Количество точек автофокуса увеличено до 153, в том числе 99 кросс-точки и 15 датчиков, поддерживающих диафрагму f/8. При этом чувствительность центральных датчиков увеличена до −4EV.
- Датчик экспозиции стал более мощным, его разрешение выросло до 181 000 пикселей.
- Nikon D850 получила откидной сенсорный экран высокого разрешения (2 359 000 точек). Это первая камера такого класса с откидным экраном — видно, успех модели Nikon D750 убедил разработчиков, что пришло время оснащать профессиональные зеркалки откидными экранами.
- Процессор Expeed 5 позволяет героине нашего теста «тянуть» видео 4K с частотой 30p.
- 1 слот Nikon D850 поддерживает скоростные карты памяти XQD (CompactFlash уже не поддерживается).
- В камеру встроены модули Wi-Fi и Bluetooth.
- Скорость серийной съемки возросла до 9 кадров в секунду, но только при использовании батарейной рукоятки MB-D18 с батареей EN-EL18b. Без усиленного питания камера вытягивает 7 кадров в секунду.
Все эти нововведения увеличили вес камеры до 1005 граммов, то есть незначительно — Nikon D850 лишь на 20-25 граммов тяжелее, чем Nikon D810.
|Основные характеристики
|Корпус, защита
|магниевый сплав и композитные материалы, данных по влаго- и пылезащите нет
|Объектив
|съемная оптика, байонет Nikon FX
|Матрица
|Full Frame (35,9×23,9 мм), 45,7 Мп, BSI CMOS
коэффициент пересчета фокусного расстояния — 1,0
|Светочувствительность
|ISO 64 — ISO 25 600
в расширенном режиме: ISO 32 — ISO 102 400
|Управление фокусировкой
|фазовый детектор Multi-CAM 20K, 153 точки
(в том числе 99 кросс-точек и 15 точек, сохраняющих чувствительность при f/8)
|Управление экспозицией
|TTL-замер, RGB-датчик, 181 000 пикселей
|Экран
|3″ TFT RGB, 2 259 000 точек, откидной, сенсорный
угол обзора более 170°, покрытие кадра ≈100%
|Видоискатель
|оптический, пентапризма, охват ≈100%, увеличение ≈0,75x
|Стабилизация изображения
|в камере — нет
|Режимы съемки
|режимы PASM, Bulb, Time
|Режимы «промотки»
|S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала)
|Серийная съемка
|до 9 fps с батарейной рукояткой MB-D18 с установленной батареей EN-EL18b, до 8 fps без батарейной рукоятки
|Затвор
|механический: 30 — 1/8000 с, X-sync = 1/250 c
|Формат файлов
|JPEG (Exif 2.30), RAW (14 бит и 12 бит), TIFF (RGB)
|Видео
|4K 3840×2160 30p
Full HD 1920×1080 60p
форматы MOV и MPEG-4
в режиме Full HD возможна замедленная съемка 30p 4x, 25p 5x
|Память
|1 слот: XQD
1 слот: SD, SDHC, SDXC (совместимые с UHS-II)
|Источник питания
|литий-ионная батарея EN-EL15a, ресурс ≈1840 кадров (по стандарту CIPA)
|Размеры, вес
|146×124×79 мм; 1005 г (включая вес батареи и карты памяти XQD)
|Дополнительные характеристики
|«Горячий башмак»
|есть
|Встроенная вспышка
|нет
|Подсветка автофокуса
|есть
|Брекетинг
|«Экспозиция», «Вспышка», «Баланс белого», «Active D-Lighting»
|Разъемы и беспроводная связь
|
|Wi-Fi / USB / GPS
|встроенный модуль / USB 3.0 / опция
|Автоспуск
|2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5, 1, 2 или 3 с
|Форматы съемки
|3:2 (8256×5504 макс.), 5:4 (6880×5504 макс.), 1:1 (5504×5504 макс.)
|Особенности
|
Кроме того, Nikon D850 может похвастаться усиленным ПО. В частности, камера умеет проявлять RAW в пакетном режиме. Кроме того, камера научилась делать замедленное видео в формате Full HD. Еще у нее появился электронный стабилизатор видео и режим бесшумной съемки в Live View.
Короче, модель D850 действительно похожа на камеру, в которую Nikon вложил все лучшее. Хотя не будем делать выводы раньше времени. То же высокое разрешение матрицы увеличивает вероятность «микросмаза» при поднятии зеркала. Чтобы зеркало не «мазало» кадры, подъемный механизм должен быть снабжен дополнительными демпфирующими средствами, которые… Короче, посмотрим, что покажут результаты нашего лабораторного и «полевого» теста.
Конструкция, дизайн, управление
Внешне Nikon D850 мало отличается от той же Nikon D810. Только на задней панели без труда можно заметить откидной экран — скажем так, необычную деталь для профессиональной фотокамеры.
Если вы не очень хорошо помните, как выглядит Nikon D810, можете заглянуть в наш обзор этой камеры. На первый взгляд «найти шесть отличий» не так просто, но главные отличия заметить несложно. У Nikon D810 была встроенная вспышка и фиксированный экран. У Nikon D850 встроенную вспышку «отобрали», но зато у камеры появился откидной сенсорный экран. Лучше бы, конечно, оставить и то, и другое. Но у производителя сложилось свое мнение.
Теперь мы перейдем к изучению меню. Меню у Nikon D850 настолько обширное, что по всем его пунктам мы не пройдем, остановимся только на самых интересных.
Мы пропустили немало интересных пунктов меню, но раздувать статью до бесконечности нельзя даже в «резиновом» интернете. Но даже беглый просмотр показывает, что возможности настройки Nikon D850 огромны — практически на уровне профессиональной топ-камеры. Хотя такие возможности как управление системой вспышек и создание пресетов следящего АФ в меню опущены. Пожалуй, так производитель дает понять, что Nikon D850 до верхнего сегмента не дотягивает, остается «полупрофессионалкой».
Nikon D850 и конкуренты
Мы взяли для сравнения несколько полнокадровых зеркалок Canon и Nikon примерно одного уровня.
|Nikon D850 и конкуренты
|Canon EOS 5D
Mark III
|Canon EOS 5DS
|Canon EOS 5D
Mark IV
|Nikon D810
|Nikon D850
|Дата выхода
|Март 2012
|Февраль 2015
|Август 2016
|Июнь 2014
|Июль 2017
|Матрица
|22,3 Мп
Full Frame
CMOS
|50,6 Мп
Full Frame
CMOS
|30,4 Мп
Full Frame
CMOS
|36,3 Мп
Full Frame
CMOS
|45,7 Мп
Full Frame
BSI CMOS
|Автофокус
|61 точка
(41 кросс-точка)
чувствит. от –2 EV
|61 точка
(41 кросс-точка)
чувствит. от –2 EV
|61 точка
(41 кросс-точка)
чувствит. от –3 EV
|51 точка
(15 кросс-точек)
чувствит. от –2 EV
|153 точки
(99 кросс-точек)
чувствит. от –4 EV
|Чувствительность
|100 — 25 600
50 — 102 400*
|100 — 25 600
50 — 102 400*
|100 — 32 000
50 — 102 400*
|64 — 12 800
32 — 51 200*
|64 — 25 600
32 — 102 400*
|ЖК-экран
|3,2″ RGB TFT
1 040 000
фиксированный
|3,2″ RGB TFT
1 040 000
фиксированный
|3,0″ RGB TFT
1 620 000
фиксированный
|3,2″ RGB TFT
1 229 000
фиксированный
|3,2″ RGB TFT
2 359 000
откидной, сенсорный
|Видоискатель
|≈100%, 0,71x
|≈100%, 0,71x
|≈100%, 0,71x
|≈100%, 0,7x
|≈100%, 0,75x
|Затвор
|мех. 30–1/8000
Х-sync 1/200 с
|мех. 30–1/8000
Х-sync 1/200 с
|мех. 30–1/8000
Х-sync 1/200 с
|мех. 30–1/8000
Х-sync 1/250 с
|мех. 30–1/8000
Х-sync 1/250 с
|Встроенная вспышка
|нет
|нет
|нет
|есть
|нет
|Стабилизатор
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|Серийная съемка
|до 9 fps
|до 5 fps
|до 7 fps
|до 5 fps
|до 8 fps **
|Wi-Fi / USB / GPS
|опция
USB 2.0
опция
|опция
USB 2.0
опция
|встроенный
USB 3.0
встроенный
|опция
USB 3.0
опция
|встроенный
USB 3.0
опция
|Видео
|1920×1080
30p
|1920×1080
30p
|4096×2160
30p
|1920×1080
60p
|3840×2160
30p
|Карты памяти
|CompactFlash
SDHC/SDXC (UHS-I)
|CompactFlash
SDHC/SDXC (UHS-I)
|CompactFlash
SDHC/SDXC (UHS-I)
|CompactFlash
SDHC/SDXC (UHS-I)
|XQD
SDHC/SDXC (UHS-II)
|Запас аккумулятора
|950 кадров
|700 кадров
|900 кадров
|1200 кадров
|1840 кадров
|Размеры, вес
|152×116×76
950 г
|152×116×76
930 г
|151×116×76
890 г
|146×123×82
980 г
|146×124×79
1005 г
|Цена (только корпус)
|T-7888705
|T-12114505
|T-14202707
|T-10893256
|T-1731626701
** с батарейным блоком и аккумулятором EN-EL18b — до 9 fps
Выбор может опираться на самые разные исходные точки. Если человеку важно разрешение, Canon EOS 5D Mark III выпадет из круга поиска. Если важен откидной экран, кроме Nikon D850 никого не останется. И так далее — каждый выбирает по себе, по своим запросам. Кстати, здесь и цена камеры становится одним из параметров поиска, далеко не последним.
Качество изображения — разрешение и шумы
Теперь, после внешнего и внутреннего осмотра можно приступать к первому тесту, который покажет нам, насколько высокое разрешение и насколько низкий шум обеспечивает камера при увеличении ISO. Для сравнения мы взяли предшественницу — модель Nikon D810. Сейчас, до проведения лабораторной работы сложно сказать, насколько качественную картинку выдаст Nikon D850. По идее, матрица с более высоким разрешением должна сильнее шуметь. Но, вполне возможно, к своему 100-летнему юбилею Nikon вышел на рынок с особой матрицей, разработка которой шла не один год. Посмотрим.
|Nikon D850, RAW
|Nikon D850, JPG
Два графика показывают, как падает разрешение и как растут шумы с увеличением ISO. Левый график построен по семплам RAW с выключенным фильтром шумов, правый — по семплам внутрикамерного JPG с включенным фильтром.
Мы видим, что на низкой чувствительности ISO 100 в светлой сцене Nikon D850 дает разрешение порядка 39 различимых мегапикселей в RAW и порядка 37 мегапикселей в JPG. Потом, по мере увеличения чувствительности до ISO 12800 разрешение в RAW падает до 25 мегапикселей, а разрешение в JPG — до 27 различимых мегапикселей.
В среднем в диапазоне ISO 100 — 6400 семплы RAW дают разрешение 32 мегапикселя в светлой сцене и 28 мегапикселей в темной.
При этом соотношение всех мегапикселей на матрице и различимых мегапикселей находится на уровне 0,7 в светлой сцене и на уровне 0,6 в темной. Это на 10 процентов ниже, чем мы привыкли видеть у фотокамер с разрешением матрицы до 24 мегапикселей. Скорее всего, такой результат закономерен: чем больше мегапикселей на матрице, тем меньше будет процент различимых. Но все равно общая детализация фотографий остается намного выше, чем у 24-мегапиксельных камер.
По разрешению картина ясна, теперь давайте разберемся с шумами.
|Nikon D810
RAW, фильтр шумов выкл.
светлая сцена
уровень шумов N=2,3
|Nikon D850
RAW, фильтр шумов выкл.
светлая сцена
уровень шумов N=1,8
|ISO
3200
|ISO
6400
|ISO
12800
В светлой сцене семплы RAW показали уровень шума 1,8 балла. Это весьма умеренный шум, от 46-мегапиксельной матрицы можно было ожидать большего. Но факт остается фактом: Nikon D850 шумит меньше, чем Nikon D810, несмотря на более высокое разрешение матрицы. Для сравнения, флагман Nikon D5 в этой сцене дает шум порядка 1,5 балла. Теперь давайте посмотрим, какой шум получается в темной сцене при выключенном фильтре шумов.
|Nikon D810
RAW, фильтр шумов выкл.
темная сцена
уровень шумов N=3,3
|Nikon D850
RAW, фильтр шумов выкл.
темная сцена
уровень шумов N=3,1
|ISO
3200
|ISO
6400
|ISO
12800
Здесь мы также видим, что 45-мегапиксельная Nikon D850 шумит меньше, чем 36-мегапиксельная Nikon D810. Ее уровень шумов — 3,1 балла против 3,3 балла у Nikon D810. Для сравнения — в темной сцене с выключенным фильтром шумов Nikon D5 дает шум 2,7 балла.
Следующая серия семплов сделана в светлой сцене при включенном фильтре шумов.
|Nikon D810
JPG, фильтр шумов вкл.
светлая сцена
уровень шумов N=2,0
|Nikon D850
JPG, фильтр шумов вкл.
светлая сцена
уровень шумов N=1,6
|ISO
3200
|ISO
6400
|ISO
12800
Здесь мы также видим, что Nikon D850 шумит меньше предшественницы — дает шум 1,6 балла против 2,0 балла у Nikon D810. Это разрыв порядка 0,4 балла, видимый не только по вычислениям, но и невооруженным глазом, примерно такой же, как и в сцене с выключенным шумодавом. Значит, фильтр шумов у Nikon D850 работает так же эффективно, как у Nikon D810. Для сравнения, флагман зеркалок Nikon, модель D5 в этой сцене дает шум порядка 1,3 балла.
И наконец, мы можем рассмотреть семплы, сделанные в JPG с включенным фильтром в темной сцене.
|Nikon D850
JPG, фильтр шумов вкл.
темная сцена
уровень шумов N=3,3
|Fujifilm X-T2
JPG, фильтр шумов вкл.
темная сцена
уровень шумов N=3,1
|ISO
3200
|ISO
6400
|ISO
12800
Здесь разрыв в уровне шумов становится меньше, невооруженным глазом его зафиксировать сложнее, но все равно уровень шума Nikon D850 ниже, чем уровень шума Nikon D810. Этот факт мы зафиксировали в каждой сцене.
А для сравнения на этот раз мы дадим таблицу, где зафиксированы результаты трех камер Nikon:
|Nikon D810
|Nikon D850
|Nikon D5
|Шумы RAW-Light
|2,3
|1,8
|1,5
|Шумы JPG-Light
|2,0
|1,6
|1,3
|Шумы RAW-Dark
|3,3
|3,1
|2,7
|Шумы JPG-Dark
|3,3
|3,1
|2,7
В общем понятно, что Nikon D850 шумит заметно меньше, чем предшественница, несмотря на более высокое разрешение. Но до результатов флагмана ей, разумеется, далеко. В частности, потому, что матрица Nikon D5 насчитывает всего 20 мегапикселей.
В конце нашего теста мы даем таблицу с разными фрагментами нашего тестового стенда, снятыми в темной и светлой сценах, с выключенным и включенным шумодавом — всего четыре варианта:
Работа автофокуса при пониженной освещенности
По идее, автофокус Nikon D850 должен показать очень высокий результат, поскольку камера оснащена тем же модулем фазовых детекторов, что и флагманская модель Nikon D5 — это 153-точечный модуль Multi-CAM 20K. Правда, это касается только фазового АФ, а в режиме Live View мы можем встретить работу АФ менее эффективную, чем у флагмана. Посмотрим.
Напомним, что приоритет фокусировки в этом тесте устанавливается на «фокус», согласно методике. Ее полное описание см. в статье о Canon 7D Mark II, комментарии к ней — в статье о Nikon D5500.
|
Средняя точность = 9,7 балла
Сумма баллов = 290 (из 300)
Время теста = 23,6 секунды
|
Средняя точность = 9,5 балла
Сумма баллов = 286 (из 300)
Время теста = 21,1 секунды
«Предчувствия его не обманули». Фазовый автофокус Nikon D850 оказался почти так же хорош, как фазовый автофокус флагмана Nikon D5. Чуть-чуть ниже точность (это может быть просто погрешность измерений), чуть-чуть больше время, которую камера затратила на каждый тест.
Единственная «неприятность», что нам встретилась — при освещенности −2EV камера сделала несколько неидеальных кадров подряд. Но средняя точность по результатам 30 снимков все равно осталась очень высокой — в среднем 9,5 баллов из 10 возможных. При этом надо учесть, что съемка при освещенности −2EV — это очень жесткий тест, и многие камеры при такой освещенности отчаянно «мажут».
|Тип АФ
условия съемки, параметр
|Nikon D850
|Canon 5D
Mark IV
|Nikon D7200
|Canon 1Dx
Mark II
|Nikon
D5
|Фазовый −1EV
точность (сумма баллов)
|290
|276
|259
|295
|294
|Фазовый −1EV
скорость (затраченное время)
|23,6
|27,1
|29,0
|20,2
|21,2
|Фазовый −2EV
точность (сумма баллов)
|286
|272
|258
|287
|293
|Фазовый −2EV
скорость (затраченное время)
|25,1
|30,2
|31,0
|22,1
|23,9
Впрочем, от голых слов лучше перейти к прямому сравнению. В таблице приведены данные тестов разных камер — и классом ниже Nikon D850, и классом выше. Единственно, мы не смогли в этот ряд поставить предшественницу, Nikon D810. Когда эта камера была у нас на тестировании, методики оценки скорости и точности автофокуса у нас еще не сложились. Поэтому в качестве прямого конкурента мы поставили Canon EOS 5D Mark IV — камеру достойную и сопоставимую по цене.
Более наглядную картину можно увидеть на графике. Здесь синяя часть каждого столбика характеризует точность работы АФ, а красная — скорость. Как видите, Nikon D850 заметно обгоняет Canon EOS 5D Mark IV и по точности, и по скорости. И почти дотягивается до флагманов Canon и Nikon.
Но с контрастным фокусом картина получается чуть иная.
|Тип АФ
условия съемки, параметр
|Nikon D850
|Canon 5D
Mark IV
|Nikon D7200
|Canon 1Dx
Mark II
|Nikon
D5
|Контрастный −1EV
точность (сумма баллов)
|297
|284
|261
|296
|295
|Контрастный −1EV
скорость (затраченное время)
|90,0
|53,0
|84,0
|51,8
|57,1
|Контрастный −2EV
точность (сумма баллов)
|285
|279
|217
|294
|296
|Контрастный −2EV
скорость (затраченное время)
|95,0
|54,0
|83,0
|57,8
|60,0
Правда, по совокупности точности и скорости Nikon D850 все равно держится на высокой отметке, лишь немногим уступая Canon EOS 5D Mark IV. Здесь результаты флагманов также находятся на недосягаемой высоте, но Nikon D850 не так сильно от них отстает. Впрочем, как и Canon EOS 5D Mark IV.
Здесь героиня нашего теста выигрывает у Canon EOS 5D Mark IV по точности, но заметно проигрывает по скорости. К сожалению контрастный автофокус нашей героини при пониженной освещенности заметно подтормаживает. Для того, чтобы сделать 30 снимков в полутьме −2EV камере потребовалось больше 90 секунд.
Автофокус и серийная съемка
Итак, мы разобрались с покадровой съемкой при пониженной освещенности, а теперь переходим к нормальной освещенности, контрастному объекту и серийной съемке (в условиях низкой освещенности снимается малоконтрасный объект).
Сначала посмотрим, как камера справляется с низкоскоростной съемкой, для которой по умолчанию устанавливается скорость 5 кадров в секунду.
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Средняя точность АФ — 10 баллов
Скорость до заполнения буфера — 5,0 fps / ∞
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Средняя точность АФ — 10 баллов
Скорость до заполнения буфера — 5,0 fps / 23 кадра
Скорость после заполнения буфера — 1,3 fps / ∞
На низкой скорости камера ни разу не промахнулась грубо, неточность автофокуса была незначительной, промахи были 9-балльные, то есть совсем малозаметные.
При съемке JPG Nikon D850 может «щелкать» со скоростью 5 fps до заполнения карты памяти, то есть до бесконечности. Бесконечностью мы считаем способность камеры снять в установившемся режиме 100 и более кадров, а в этом тесте мы установили ровно 100 кадров для серийной съемки (камера позволяет установить максимум 200 кадров).
При съемке RAW+JPG камера может отснять 23 кадра со скоростью 5 fps, а потом переходит в «бесконечный» режим съемки со скоростью 1,3 fps.
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Средняя точность АФ — 9,9 балла
Скорость до заполнения буфера — 6,3 fps / ∞
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Средняя точность АФ — 9,9 балла
Скорость до заполнения буфера — 6,3 fps / 20 кадров
Скорость после заполнения буфера — 1,3 fps / ∞
На высокой скорости съемки JPG мы получили 6,3 fps, что существенно ниже заявленных 8 fps. Возможно, это связано с тем, что запись велась на карту памяти SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I 16 ГБ (скорость записи до 95 МБ/с). Вполне возможно, что карта Sony QDG32E XQD 32Gb G-series 440/400 MB/s (к примеру) потянула бы и 8 fps, но такой карты во время тестирования у нас не было. Также, как и аккумулятора EN-EL18b в батарейном блоке, который, по заявлениям производителя, может поднять скорость серийной съемки до 9 fps. Короче, скоростные режимы мы протестировали лишь частично — получили результат, который может дать карта SDHC UHS-I со скоростью записи до 95 МБ/с.
А при съемке кадров RAW+JPG камера снимает 20 кадров в быстрой серии со скоростью 6,3 fps, к потом переходит уже знакомый нам «бесконечный» режим 1,3 fps.
Еще раз озвучим, что самую высокую скорость съемки мы, к сожалению не смогли проверить, но на скорости 6,3 fps идеальная точность снижается незначительно, до 9,9 баллов из 10 возможных. В принципе, такое незначительное падение точности вписывается в погрешность теста.
Съемка производилась с диафрагмой f/5 и выдержкой 1/500 секунды. Установки следящего автофокуса: группа в центре кадра, приоритет — фокус.
Итоги лабораторного теста
Давайте посмотрим, что у нас накопилось в тестовой карте.
|Показатель
|Оценка количественная
|Оценка качественная¹
|Дизайн, эргономика
|—
|Отлично
|Функциональность
|—
|Отлично
|Минимизация веса, размеров
|—
|Очень хорошо
|Соотношение качество / цена
|—
|Отлично
|Разрешение в светлых сценах
(различимые мегапиксели)
|31,8 из 45,7 (68%)
|Хорошо
|Разрешение в темных сценах
(различимые мегапиксели)
|28,5 из 45,7 (61%)
|Хорошо
|Уровень шума в светлых сценах
|1,7 балла
|Отлично
|Уровень шума в темных сценах
|3,2 балла
|Отлично
|Точность фазового АФ в светлых сценах
|9,9 — 10 баллов
|Отлично
|Точность фазового АФ в темных сценах
|9,6 балла
|Отлично
|Скорость фазового АФ в темных сценах
|4,1 балла
|Отлично
|Точность контрастного АФ в темных сценах
|9,7 балла
|Отлично
|Скорость контрастного АФ в темных сценах
|1,1 балла
|Удовлетворительно²
|Скорость серийной съемки
со следящим АФ
|JPG — 6,3 fps / ∞
RAW+JPG — 6,3 fps / 20 кадров
|Хорошо³
|Общие показатели видеосъемки
|—
|Отлично
² для сравнения — скорость контрастного автофокуса Canon EOS 5D Mark IV — 1,9 балла, а скорость контрастного автофокуса Fujifilm X-Pro2 — 2,5 балла
³ с имеющейся картой памяти мы не получили заявленную скорость 7 кадров в секунду
Итак, большая часть оценок Nikon D850 — твердые пятерки и четверки с плюсом. Единственно, что нас не слишком порадовало — скорость контрастного автофокуса в условиях пониженной освещенности. Из несущественных минусов также можно отметить отсутствие встроенной вспышки, которая была у предшественницы, модели Nikon D810. Но это всего два минуса на фоне многочисленных плюсов. Все плюсы выделены в тексте обзора и тестовой карте «Итогов», но особенно хотелось подчеркнуть, что Nikon D850 — первая зеркалка высокого класса, оснащенная откидным сенсорным экраном. Конечно, до нее были выпущены две модели — Sony A99 и Sony A99 II. Эти камеры оснащены откидными экранами, но, строго говоря, они не являются традиционными зеркалками: их зеркала не поднимаются, их видоискатели — электронные.
Nikon D850 станет идеальной спутницей фотографа-любителя высокого класса и фотографа-профессионала. Не все профи могут позволить себе Nikon D5, да и вес флагмана заметно больше, чем у героини нашего теста. А по некоторым позициям (разрешение, откидной экран) флагман нашей героине уступает.
Конечно, лабораторный тест ограничен (по определению). Но в нашем разделе уже появился «полевой» тест Nikon D850, сделанный Михаилом Рыбаковым. Он идеально дополнит картину, которую мы получили в «темной комнате».
В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D850:
за предоставленную на тестирование фототехнику
|Дополнительно
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