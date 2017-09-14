Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D850

Лабораторный тест

Название Nikon D850 Дата анонса 25 июля 2017 г. Тип зеркальная (Mid-size SLR) Производитель Nikon Информация о камере Nikon D850 на сайте производителя Цена T-1731626701

Содержание

Краткая справка из Википедии:

Nikon Corporation была основана в 1917 году при слиянии трех производителей оптического оборудования (Seisakusho, Iwaki Glass Co, Fujii Lens) в полностью интегрированную компанию под названием Nippon Kogaku Kokyo K.K. Компания производила оптические приборы для военного флота Японии.

Еще одна справка:

В Японии компания полностью называется «кабуси́ки га́йся нико́н» — «никон» произносится с ударением на последнем слоге. В европейский странах ударение прижилось на первом слоге — «ни́кон», а в Америке предпочли прочитать слово Nikon по-английски, и получилось «найкон».

Внимательный читатель без труда заметит, что в нынешнем 2017 году компании Nikon исполняется 100 лет. А на сайтах слухов и сплетен уже давно жужжали новости, что к своему столетию Nikon выпустит совершенно небывалую, турбо-космическую камеру D850, в которую вложит все лучшее, что накопилось в последние десятилетия и годы.

Все это говорится с единственной целью: мы от души поздравляем Nikon со столетием. Это, безусловно, великая компания, сто раз доказавшая, насколько она хороша.

Что касается Nikon D850, мы очень рады, что эта модель оказалась в нашей лаборатории, но тестировать ее будем просто, беспристрастно. Юбилей создателя — это очень важно, но потребительские свойства довольно дорогой модели еще важнее.

Nikon D810 Nikon D850 Дата анонса 26 июня 2014 г. 25 июля 2017 г. Корпус, защита магниевый сплав, данных по влаго- и пылезащите нет Матрица 36,3 Мп, CMOS 45,7 Мп, BSI CMOS Чувствительность, ISO 64 — 12 800

32 — 51 200 * 64 — 25 600

32 — 102 400 * Автофокус 51 точка (15 кросс-точек)

чувствительность от −2EV 153 точки (99 кросс-точек)

чувствительность от −4EV Экспозамер RGB ТТL-замер, 91 000 пикселей RGB ТТL-замер, 181 000 пикселей Видоискатель для формата FX ≈100%

увеличение 0,7х для формата FX ≈100%

увеличение 0,75х Экран TFT 3,2″, 1 229 000 точек

фиксированный TFT 3,2″, 9 359 000 точек

откидной, сенсорный Скорость серийной съемки до 5 кадров в секунду (в формате FX) до 9 кадров в секунду (в формате FX)** Видео Full HD 1920×1080 60p 4K 3840×2160 30p

Full HD 1920×1080 60p Стабилизатор в камере — нет Процессор Expeed 4 Expeed 5 Затвор механический: 30 — 1/8000 с , X-sync 1/250 c Карта памяти 1 слот: CompactFlash

(тип I, совместимые с UDMA)

1 слот: SD, SDHC, SDXC

(совместимые с UHS-I) 1 слот: XQD

1 слот: SD, SDHC, SDXC

(совместимые с UHS-II) Встроенная вспышка есть, ведущее число 12 (ISO 200) нет Wi-Fi / USB / GPS опция / USB 3.0 / опция встроенный / USB 3.0 / опция Размеры, вес 146×123×82 мм

980 г *** 146×124×79 мм

1005 г *** Цена, корпус T-10893256 T-1731626701

* в расширенном диапазоне

** при использовании батарейной рукоятки с аккумулятором EN-EL18b

*** с батареей и одной картой памяти

Наше знакомство начинается со сравнения характеристик героини теста и ее предшественницы. А предшественницей является модель Nikon D810, выпущенная в июне 2014-го, три года назад.

По основным характеристиками Nikon D850 заметно опережает D810:

Разрешение выросло с 36,3 до 45,7 мегапикселей, новая камера делает снимки с максимальным разрешением 8256×5504 пикселей. Матрица камеры изменила тип на BCI CMOS (Back-Side Illuminated — матрица с обратной подсветкой).

Максимальная рабочая чувствительность увеличена до ISO 25 600, а максимальная расширенная — до ISO 102 400.

Количество точек автофокуса увеличено до 153, в том числе 99 кросс-точки и 15 датчиков, поддерживающих диафрагму f/8. При этом чувствительность центральных датчиков увеличена до −4EV.

Датчик экспозиции стал более мощным, его разрешение выросло до 181 000 пикселей.

Nikon D850 получила откидной сенсорный экран высокого разрешения (2 359 000 точек). Это первая камера такого класса с откидным экраном — видно, успех модели Nikon D750 убедил разработчиков, что пришло время оснащать профессиональные зеркалки откидными экранами.

Процессор Expeed 5 позволяет героине нашего теста «тянуть» видео 4K с частотой 30p.

1 слот Nikon D850 поддерживает скоростные карты памяти XQD (CompactFlash уже не поддерживается).

В камеру встроены модули Wi-Fi и Bluetooth.

Скорость серийной съемки возросла до 9 кадров в секунду, но только при использовании батарейной рукоятки MB-D18 с батареей EN-EL18b. Без усиленного питания камера вытягивает 7 кадров в секунду.

Все эти нововведения увеличили вес камеры до 1005 граммов, то есть незначительно — Nikon D850 лишь на 20-25 граммов тяжелее, чем Nikon D810.

Основные характеристики Корпус, защита магниевый сплав и композитные материалы, данных по влаго- и пылезащите нет Объектив съемная оптика, байонет Nikon FX Матрица Full Frame (35,9×23,9 мм), 45,7 Мп, BSI CMOS

коэффициент пересчета фокусного расстояния — 1,0 Светочувствительность ISO 64 — ISO 25 600

в расширенном режиме: ISO 32 — ISO 102 400 Управление фокусировкой фазовый детектор Multi-CAM 20K, 153 точки

(в том числе 99 кросс-точек и 15 точек, сохраняющих чувствительность при f/8) Управление экспозицией TTL-замер, RGB-датчик, 181 000 пикселей Экран 3″ TFT RGB, 2 259 000 точек, откидной, сенсорный

угол обзора более 170°, покрытие кадра ≈100% Видоискатель оптический, пентапризма, охват ≈100%, увеличение ≈0,75x Стабилизация изображения в камере — нет Режимы съемки режимы PASM, Bulb, Time Режимы «промотки» S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала) Серийная съемка до 9 fps с батарейной рукояткой MB-D18 с установленной батареей EN-EL18b, до 8 fps без батарейной рукоятки Затвор механический: 30 — 1/8000 с, X-sync = 1/250 c Формат файлов JPEG (Exif 2.30), RAW (14 бит и 12 бит), TIFF (RGB) Видео 4K 3840×2160 30p

Full HD 1920×1080 60p

форматы MOV и MPEG-4

в режиме Full HD возможна замедленная съемка 30p 4x, 25p 5x Память 1 слот: XQD

1 слот: SD, SDHC, SDXC (совместимые с UHS-II) Источник питания литий-ионная батарея EN-EL15a, ресурс ≈1840 кадров (по стандарту CIPA) Размеры, вес 146×124×79 мм; 1005 г (включая вес батареи и карты памяти XQD) Дополнительные характеристики «Горячий башмак» есть Встроенная вспышка нет Подсветка автофокуса есть Брекетинг «Экспозиция», «Вспышка», «Баланс белого», «Active D-Lighting» Разъемы и беспроводная связь USB 3.0 (Micro-USB)

HDMI (Type-C)

миниджек (3,5 мм) для внешнего стереомикрофона

миниджек (3,5 мм) — внешний стереовыход

Wi-Fi, встроенный модуль

Bluetooth 4.1, встроенный модуль

10-контактный разъем для подключения внешних устройств Wi-Fi / USB / GPS встроенный модуль / USB 3.0 / опция Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5, 1, 2 или 3 с Форматы съемки 3:2 (8256×5504 макс.), 5:4 (6880×5504 макс.), 1:1 (5504×5504 макс.) Особенности матрица 45,7 Мп, BSI CMOS

фазовый датчик АФ Multi-CAM 20K (153 точки)

откидной сенсорный экран

встроенный модуль Wi-Fi, возможность дистанционной съемки

ускорение серийной съемки при подключении батарейного блока

Кроме того, Nikon D850 может похвастаться усиленным ПО. В частности, камера умеет проявлять RAW в пакетном режиме. Кроме того, камера научилась делать замедленное видео в формате Full HD. Еще у нее появился электронный стабилизатор видео и режим бесшумной съемки в Live View.

Короче, модель D850 действительно похожа на камеру, в которую Nikon вложил все лучшее. Хотя не будем делать выводы раньше времени. То же высокое разрешение матрицы увеличивает вероятность «микросмаза» при поднятии зеркала. Чтобы зеркало не «мазало» кадры, подъемный механизм должен быть снабжен дополнительными демпфирующими средствами, которые… Короче, посмотрим, что покажут результаты нашего лабораторного и «полевого» теста.

Конструкция, дизайн, управление

Внешне Nikon D850 мало отличается от той же Nikon D810. Только на задней панели без труда можно заметить откидной экран — скажем так, необычную деталь для профессиональной фотокамеры.

Начинаем круговой обзор. По правому борту мы видим внизу традиционный переключатель «Ручной фокус — Автофокус». Внутри этого переключателя — кнопка выбора режимов работы АФ и зоны АФ.



Чуть выше мы видим кнопку отсоединения объектива, а еще выше (под лейблом D850) — заглушку, под которой спрятаны разъем синхронизации с внешней вспышкой и 10-контактный разъем для подсоединения проводного пульта ДУ и других внешних модулей. Слева от лейбла D850 находится кнопка переключения режимов брекетинга.



Над этим лейблом — кнопка, позволяющая вращать диск выбора «промотки» (покадровая, серийная съемка и т. д.). Это традиционный элемент управления, который мы видели у многих зеркалок Nikon. Но почему-то мало кто из коллег называет его удобным в работе. По крайней мере, «одной левой» довольно сложно справиться с нажатием этой кнопки и вращением диска. Очень хотелось бы увидеть вместо кнопки-штырька более удобный элемент управления. А справа от объектива мы видим две функциональные кнопки. Обе кнопки настраиваемые, то есть к ним можно привязать разные фукнции, но по умолчанию верхняя (Pv button) служит репетиром диафрагмы.



Уже на первых трех «слайдах» видно, насколько хороша рукоятка камеры. Хотя здесь производитель не стал экспериментировать, это традиционный «хват» среднеразмерных зеркалок Nikon. Отсек карт памяти не закрывается специальным ключом (как это бывает у флагманов). Первый слот предназначен для карт семейства SD и поддерживает интерфейс UHS-II со скоростью обмена до 312 МБ/c.



Второй слот предназначен для карт памяти XQD, у которых пропускная способность интерфейса составляет 2,5 Гбит/с (но реальная скорость записи существующих карт, конечно, в разы меньше).



Здесь мы также можем рассмотреть конструкцию откидного экрана и регулятор диоптрийной коррекции (справа от видоискателя). Наконец мы добрались до вида на заднюю панель и здесь видим единственное существенное отличие от предшественницы: вместо традиционного фиксированного экрана Nikon D850 оснащена откидным сенсорным экраном.



Справа от экрана органов управления немного: это кнопка запуска автофокуса и рядом заднее управляющее колесо. Под ними — 8-позиционный навипад с кольцом блокировки настроек.



Еще ниже — кнопка «i», запускающая быстрое меню, и кнопка «info», которая определяет набор высвечиваемой на дисплее информации. И наконец, в самом низу находится кнопка «Lv», запускающая режим Live View, а кольцо вокруг нее позволяет выбрать режим «Фото» или «Видео». Слева от экрана мы видим традиционные для зеркалок Nikon кнопки «Просмотр» и «Корзина». Чуть ниже — кнопка «Меню». Еще ниже — кнопка защиты кадра, которая также позволяет вызвать справку или выбрать режим Picture Control.



Под ней — кнопка увеличения изображения, а еще ниже — кнопка уменьшения изображения, по совместительству она позволяет выбрать режим работы вспышки и величину экспокоррекции для вспышки.



В самом низу находится еще одна программируемая кнопка Fn2. Здесь мы можем рассмотреть немногочисленные разъемы Nikon D850: два миниджека 3,5 мм (внешний стереовыход и вход для внешнего стереомикрофона), разъем USB 3.0 и разъем HDMI (Type-C).



Также мы еще раз можем посмотреть на диск выбора режима «промотки» и кнопку, которая разрешает его поворот (на верхней панели). Здесь мы видим четыре кнопки выбора параметров съемки: Qual — качества кадров, Mode — режимов PASM, WB — баланса белого. Четвертая кнопка позволяет выбрать режим экспозамера.



Возле видоискателя мы видим рычажок, который перекрывает свет, идущий через видоискатель. Если видоискатель не закрыт глазом, а съемка ведется на длинной выдержке, этот свет может испортить кадр. Сверху на рукоятке расположено кольцо включения камеры вокруг кнопки спуска. При дальнейшем передвижении кольца в сторону включения загорается подсветка верхнего ЖК-дисплея.



Под кольцом расположены самые необходимые кнопки: запуск/остановка видеозаписи, выбор ISO, установка экспокоррекции. Штатный аккумулятор камеры — литий-ионный EN-EL15a, на одной зарядке камера может сделать примерно 1840 кадров.



Справа от штативного гнезда под резиновой заглушкой расположен разъем для присоединения батарейного блока MB-D18. Если в батарейном блоке установлен аккумулятор EN-EL18b, камера может работать в усиленном режиме — в котором скорость серийной съемки возрастает до 9 кадров в секунду.



Но к нам на тест попал батарейный блок с аккумулятором EN-EL15, так что запустить усиленный (форсированный) режим нам не удалось. Разумеется, батарейная рукоятка дублирует кнопку спуска и оба управляющих колеса. Кроме того, батарейный блок MB-D18 дублирует функциональную кнопку Fn и 8-позиционный джойстик (мультиселектор).

Если вы не очень хорошо помните, как выглядит Nikon D810, можете заглянуть в наш обзор этой камеры. На первый взгляд «найти шесть отличий» не так просто, но главные отличия заметить несложно. У Nikon D810 была встроенная вспышка и фиксированный экран. У Nikon D850 встроенную вспышку «отобрали», но зато у камеры появился откидной сенсорный экран. Лучше бы, конечно, оставить и то, и другое. Но у производителя сложилось свое мнение.

Теперь мы перейдем к изучению меню. Меню у Nikon D850 настолько обширное, что по всем его пунктам мы не пройдем, остановимся только на самых интересных.

Мы пропустили немало интересных пунктов меню, но раздувать статью до бесконечности нельзя даже в «резиновом» интернете. Но даже беглый просмотр показывает, что возможности настройки Nikon D850 огромны — практически на уровне профессиональной топ-камеры. Хотя такие возможности как управление системой вспышек и создание пресетов следящего АФ в меню опущены. Пожалуй, так производитель дает понять, что Nikon D850 до верхнего сегмента не дотягивает, остается «полупрофессионалкой».

Nikon D850 и конкуренты

Мы взяли для сравнения несколько полнокадровых зеркалок Canon и Nikon примерно одного уровня.

Nikon D850 и конкуренты Canon EOS 5D

Mark III Canon EOS 5DS Canon EOS 5D

Mark IV Nikon D810 Nikon D850 Дата выхода Март 2012 Февраль 2015 Август 2016 Июнь 2014 Июль 2017 Матрица 22,3 Мп

Full Frame

CMOS 50,6 Мп

Full Frame

CMOS 30,4 Мп

Full Frame

CMOS 36,3 Мп

Full Frame

CMOS 45,7 Мп

Full Frame

BSI CMOS Автофокус 61 точка

(41 кросс-точка)

чувствит. от –2 EV 61 точка

(41 кросс-точка)

чувствит. от –2 EV 61 точка

(41 кросс-точка)

чувствит. от –3 EV 51 точка

(15 кросс-точек)

чувствит. от –2 EV 153 точки

(99 кросс-точек)

чувствит. от –4 EV Чувствительность 100 — 25 600

50 — 102 400* 100 — 25 600

50 — 102 400* 100 — 32 000

50 — 102 400* 64 — 12 800

32 — 51 200* 64 — 25 600

32 — 102 400* ЖК-экран 3,2″ RGB TFT

1 040 000

фиксированный 3,2″ RGB TFT

1 040 000

фиксированный 3,0″ RGB TFT

1 620 000

фиксированный 3,2″ RGB TFT

1 229 000

фиксированный 3,2″ RGB TFT

2 359 000

откидной, сенсорный Видоискатель ≈100%, 0,71x ≈100%, 0,71x ≈100%, 0,71x ≈100%, 0,7x ≈100%, 0,75x Затвор мех. 30–1/8000

Х-sync 1/200 с мех. 30–1/8000

Х-sync 1/200 с мех. 30–1/8000

Х-sync 1/200 с мех. 30–1/8000

Х-sync 1/250 с мех. 30–1/8000

Х-sync 1/250 с Встроенная вспышка нет нет нет есть нет Стабилизатор нет нет нет нет нет Серийная съемка до 9 fps до 5 fps до 7 fps до 5 fps до 8 fps ** Wi-Fi / USB / GPS опция

USB 2.0

опция опция

USB 2.0

опция встроенный

USB 3.0

встроенный опция

USB 3.0

опция встроенный

USB 3.0

опция Видео 1920×1080

30p 1920×1080

30p 4096×2160

30p 1920×1080

60p 3840×2160

30p Карты памяти CompactFlash

SDHC/SDXC (UHS-I) CompactFlash

SDHC/SDXC (UHS-I) CompactFlash

SDHC/SDXC (UHS-I) CompactFlash

SDHC/SDXC (UHS-I) XQD

SDHC/SDXC (UHS-II) Запас аккумулятора 950 кадров 700 кадров 900 кадров 1200 кадров 1840 кадров Размеры, вес 152×116×76

950 г 152×116×76

930 г 151×116×76

890 г 146×123×82

980 г 146×124×79

1005 г Цена (только корпус) T-7888705 T-12114505 T-14202707 T-10893256 T-1731626701

* расширенный диапазон ISO

** с батарейным блоком и аккумулятором EN-EL18b — до 9 fps

Выбор может опираться на самые разные исходные точки. Если человеку важно разрешение, Canon EOS 5D Mark III выпадет из круга поиска. Если важен откидной экран, кроме Nikon D850 никого не останется. И так далее — каждый выбирает по себе, по своим запросам. Кстати, здесь и цена камеры становится одним из параметров поиска, далеко не последним.

Качество изображения — разрешение и шумы

Теперь, после внешнего и внутреннего осмотра можно приступать к первому тесту, который покажет нам, насколько высокое разрешение и насколько низкий шум обеспечивает камера при увеличении ISO. Для сравнения мы взяли предшественницу — модель Nikon D810. Сейчас, до проведения лабораторной работы сложно сказать, насколько качественную картинку выдаст Nikon D850. По идее, матрица с более высоким разрешением должна сильнее шуметь. Но, вполне возможно, к своему 100-летнему юбилею Nikon вышел на рынок с особой матрицей, разработка которой шла не один год. Посмотрим.

Nikon D850, RAW Nikon D850, JPG

Два графика показывают, как падает разрешение и как растут шумы с увеличением ISO. Левый график построен по семплам RAW с выключенным фильтром шумов, правый — по семплам внутрикамерного JPG с включенным фильтром.

Мы видим, что на низкой чувствительности ISO 100 в светлой сцене Nikon D850 дает разрешение порядка 39 различимых мегапикселей в RAW и порядка 37 мегапикселей в JPG. Потом, по мере увеличения чувствительности до ISO 12800 разрешение в RAW падает до 25 мегапикселей, а разрешение в JPG — до 27 различимых мегапикселей.

В среднем в диапазоне ISO 100 — 6400 семплы RAW дают разрешение 32 мегапикселя в светлой сцене и 28 мегапикселей в темной.

При этом соотношение всех мегапикселей на матрице и различимых мегапикселей находится на уровне 0,7 в светлой сцене и на уровне 0,6 в темной. Это на 10 процентов ниже, чем мы привыкли видеть у фотокамер с разрешением матрицы до 24 мегапикселей. Скорее всего, такой результат закономерен: чем больше мегапикселей на матрице, тем меньше будет процент различимых. Но все равно общая детализация фотографий остается намного выше, чем у 24-мегапиксельных камер.

По разрешению картина ясна, теперь давайте разберемся с шумами.

Nikon D810

RAW, фильтр шумов выкл.

светлая сцена

уровень шумов N=2,3 Nikon D850

RAW, фильтр шумов выкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,8 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12800

В светлой сцене семплы RAW показали уровень шума 1,8 балла. Это весьма умеренный шум, от 46-мегапиксельной матрицы можно было ожидать большего. Но факт остается фактом: Nikon D850 шумит меньше, чем Nikon D810, несмотря на более высокое разрешение матрицы. Для сравнения, флагман Nikon D5 в этой сцене дает шум порядка 1,5 балла. Теперь давайте посмотрим, какой шум получается в темной сцене при выключенном фильтре шумов.

Nikon D810

RAW, фильтр шумов выкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,3 Nikon D850

RAW, фильтр шумов выкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,1 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12800

Здесь мы также видим, что 45-мегапиксельная Nikon D850 шумит меньше, чем 36-мегапиксельная Nikon D810. Ее уровень шумов — 3,1 балла против 3,3 балла у Nikon D810. Для сравнения — в темной сцене с выключенным фильтром шумов Nikon D5 дает шум 2,7 балла.

Следующая серия семплов сделана в светлой сцене при включенном фильтре шумов.

Nikon D810

JPG, фильтр шумов вкл.

светлая сцена

уровень шумов N=2,0 Nikon D850

JPG, фильтр шумов вкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,6 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12800

Здесь мы также видим, что Nikon D850 шумит меньше предшественницы — дает шум 1,6 балла против 2,0 балла у Nikon D810. Это разрыв порядка 0,4 балла, видимый не только по вычислениям, но и невооруженным глазом, примерно такой же, как и в сцене с выключенным шумодавом. Значит, фильтр шумов у Nikon D850 работает так же эффективно, как у Nikon D810. Для сравнения, флагман зеркалок Nikon, модель D5 в этой сцене дает шум порядка 1,3 балла.

И наконец, мы можем рассмотреть семплы, сделанные в JPG с включенным фильтром в темной сцене.

Nikon D850

JPG, фильтр шумов вкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,3 Fujifilm X-T2

JPG, фильтр шумов вкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,1 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12800

Здесь разрыв в уровне шумов становится меньше, невооруженным глазом его зафиксировать сложнее, но все равно уровень шума Nikon D850 ниже, чем уровень шума Nikon D810. Этот факт мы зафиксировали в каждой сцене.

А для сравнения на этот раз мы дадим таблицу, где зафиксированы результаты трех камер Nikon:

Nikon D810 Nikon D850 Nikon D5 Шумы RAW-Light 2,3 1,8 1,5 Шумы JPG-Light 2,0 1,6 1,3 Шумы RAW-Dark 3,3 3,1 2,7 Шумы JPG-Dark 3,3 3,1 2,7

В общем понятно, что Nikon D850 шумит заметно меньше, чем предшественница, несмотря на более высокое разрешение. Но до результатов флагмана ей, разумеется, далеко. В частности, потому, что матрица Nikon D5 насчитывает всего 20 мегапикселей.

В конце нашего теста мы даем таблицу с разными фрагментами нашего тестового стенда, снятыми в темной и светлой сценах, с выключенным и включенным шумодавом — всего четыре варианта:

Nikon D850

тест «шумы»

фрагменты снимков тестового стенда RAW

фильтр выкл.

светлая сцена JPG

фильтр вкл.

светлая сцена RAW

фильтр выкл.

темная сцена JPG

фильтр вкл.

темная сцена Клик на каждом фрагменте раскроет окно, где он будет представлен в 6 вариантах:

в верхнем ряду — с чувствительностью 100 — 800 — 1600 единиц ISO

в нижнем ряду — с чувствительностью 3200 — 6400 — 12 800 единиц ISO

Работа автофокуса при пониженной освещенности

По идее, автофокус Nikon D850 должен показать очень высокий результат, поскольку камера оснащена тем же модулем фазовых детекторов, что и флагманская модель Nikon D5 — это 153-точечный модуль Multi-CAM 20K. Правда, это касается только фазового АФ, а в режиме Live View мы можем встретить работу АФ менее эффективную, чем у флагмана. Посмотрим.

Напомним, что приоритет фокусировки в этом тесте устанавливается на «фокус», согласно методике. Ее полное описание см. в статье о Canon 7D Mark II, комментарии к ней — в статье о Nikon D5500.

Средняя точность = 9,7 балла

Сумма баллов = 290 (из 300)

Время теста = 23,6 секунды Средняя точность = 9,5 балла

Сумма баллов = 286 (из 300)

Время теста = 21,1 секунды

«Предчувствия его не обманули». Фазовый автофокус Nikon D850 оказался почти так же хорош, как фазовый автофокус флагмана Nikon D5. Чуть-чуть ниже точность (это может быть просто погрешность измерений), чуть-чуть больше время, которую камера затратила на каждый тест.

Единственная «неприятность», что нам встретилась — при освещенности −2EV камера сделала несколько неидеальных кадров подряд. Но средняя точность по результатам 30 снимков все равно осталась очень высокой — в среднем 9,5 баллов из 10 возможных. При этом надо учесть, что съемка при освещенности −2EV — это очень жесткий тест, и многие камеры при такой освещенности отчаянно «мажут».

Тип АФ

условия съемки, параметр Nikon D850 Canon 5D

Mark IV Nikon D7200 Canon 1Dx

Mark II Nikon

D5 Фазовый −1EV

точность (сумма баллов) 290 276 259 295 294 Фазовый −1EV

скорость (затраченное время) 23,6 27,1 29,0 20,2 21,2 Фазовый −2EV

точность (сумма баллов) 286 272 258 287 293 Фазовый −2EV

скорость (затраченное время) 25,1 30,2 31,0 22,1 23,9

Впрочем, от голых слов лучше перейти к прямому сравнению. В таблице приведены данные тестов разных камер — и классом ниже Nikon D850, и классом выше. Единственно, мы не смогли в этот ряд поставить предшественницу, Nikon D810. Когда эта камера была у нас на тестировании, методики оценки скорости и точности автофокуса у нас еще не сложились. Поэтому в качестве прямого конкурента мы поставили Canon EOS 5D Mark IV — камеру достойную и сопоставимую по цене.

Более наглядную картину можно увидеть на графике. Здесь синяя часть каждого столбика характеризует точность работы АФ, а красная — скорость. Как видите, Nikon D850 заметно обгоняет Canon EOS 5D Mark IV и по точности, и по скорости. И почти дотягивается до флагманов Canon и Nikon.

Но с контрастным фокусом картина получается чуть иная.

Тип АФ

условия съемки, параметр Nikon D850 Canon 5D

Mark IV Nikon D7200 Canon 1Dx

Mark II Nikon

D5 Контрастный −1EV

точность (сумма баллов) 297 284 261 296 295 Контрастный −1EV

скорость (затраченное время) 90,0 53,0 84,0 51,8 57,1 Контрастный −2EV

точность (сумма баллов) 285 279 217 294 296 Контрастный −2EV

скорость (затраченное время) 95,0 54,0 83,0 57,8 60,0

Правда, по совокупности точности и скорости Nikon D850 все равно держится на высокой отметке, лишь немногим уступая Canon EOS 5D Mark IV. Здесь результаты флагманов также находятся на недосягаемой высоте, но Nikon D850 не так сильно от них отстает. Впрочем, как и Canon EOS 5D Mark IV.

Здесь героиня нашего теста выигрывает у Canon EOS 5D Mark IV по точности, но заметно проигрывает по скорости. К сожалению контрастный автофокус нашей героини при пониженной освещенности заметно подтормаживает. Для того, чтобы сделать 30 снимков в полутьме −2EV камере потребовалось больше 90 секунд.

Автофокус и серийная съемка

Итак, мы разобрались с покадровой съемкой при пониженной освещенности, а теперь переходим к нормальной освещенности, контрастному объекту и серийной съемке (в условиях низкой освещенности снимается малоконтрасный объект).

Сначала посмотрим, как камера справляется с низкоскоростной съемкой, для которой по умолчанию устанавливается скорость 5 кадров в секунду.

Средняя точность АФ — 10 баллов

Скорость до заполнения буфера — 5,0 fps / ∞ Средняя точность АФ — 10 баллов

Скорость до заполнения буфера — 5,0 fps / 23 кадра

Скорость после заполнения буфера — 1,3 fps / ∞

На низкой скорости камера ни разу не промахнулась грубо, неточность автофокуса была незначительной, промахи были 9-балльные, то есть совсем малозаметные.

При съемке JPG Nikon D850 может «щелкать» со скоростью 5 fps до заполнения карты памяти, то есть до бесконечности. Бесконечностью мы считаем способность камеры снять в установившемся режиме 100 и более кадров, а в этом тесте мы установили ровно 100 кадров для серийной съемки (камера позволяет установить максимум 200 кадров).

При съемке RAW+JPG камера может отснять 23 кадра со скоростью 5 fps, а потом переходит в «бесконечный» режим съемки со скоростью 1,3 fps.

Средняя точность АФ — 9,9 балла

Скорость до заполнения буфера — 6,3 fps / ∞ Средняя точность АФ — 9,9 балла

Скорость до заполнения буфера — 6,3 fps / 20 кадров

Скорость после заполнения буфера — 1,3 fps / ∞

На высокой скорости съемки JPG мы получили 6,3 fps, что существенно ниже заявленных 8 fps. Возможно, это связано с тем, что запись велась на карту памяти SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I 16 ГБ (скорость записи до 95 МБ/с). Вполне возможно, что карта Sony QDG32E XQD 32Gb G-series 440/400 MB/s (к примеру) потянула бы и 8 fps, но такой карты во время тестирования у нас не было. Также, как и аккумулятора EN-EL18b в батарейном блоке, который, по заявлениям производителя, может поднять скорость серийной съемки до 9 fps. Короче, скоростные режимы мы протестировали лишь частично — получили результат, который может дать карта SDHC UHS-I со скоростью записи до 95 МБ/с.

А при съемке кадров RAW+JPG камера снимает 20 кадров в быстрой серии со скоростью 6,3 fps, к потом переходит уже знакомый нам «бесконечный» режим 1,3 fps.

Еще раз озвучим, что самую высокую скорость съемки мы, к сожалению не смогли проверить, но на скорости 6,3 fps идеальная точность снижается незначительно, до 9,9 баллов из 10 возможных. В принципе, такое незначительное падение точности вписывается в погрешность теста.

Съемка производилась с диафрагмой f/5 и выдержкой 1/500 секунды. Установки следящего автофокуса: группа в центре кадра, приоритет — фокус.

Итоги лабораторного теста

Давайте посмотрим, что у нас накопилось в тестовой карте.

Показатель Оценка количественная Оценка качественная¹ Дизайн, эргономика — Отлично Функциональность — Отлично Минимизация веса, размеров — Очень хорошо Соотношение качество / цена — Отлично Разрешение в светлых сценах

(различимые мегапиксели) 31,8 из 45,7 (68%) Хорошо Разрешение в темных сценах

(различимые мегапиксели) 28,5 из 45,7 (61%) Хорошо Уровень шума в светлых сценах 1,7 балла Отлично Уровень шума в темных сценах 3,2 балла Отлично Точность фазового АФ в светлых сценах 9,9 — 10 баллов Отлично Точность фазового АФ в темных сценах 9,6 балла Отлично Скорость фазового АФ в темных сценах 4,1 балла Отлично Точность контрастного АФ в темных сценах 9,7 балла Отлично Скорость контрастного АФ в темных сценах 1,1 балла Удовлетворительно² Скорость серийной съемки

со следящим АФ JPG — 6,3 fps / ∞

RAW+JPG — 6,3 fps / 20 кадров Хорошо³ Общие показатели видеосъемки — Отлично

¹ учитывает класс камеры и результаты тестирования в сравнении результатами прямых конкурентов

² для сравнения — скорость контрастного автофокуса Canon EOS 5D Mark IV — 1,9 балла, а скорость контрастного автофокуса Fujifilm X-Pro2 — 2,5 балла

³ с имеющейся картой памяти мы не получили заявленную скорость 7 кадров в секунду

Итак, большая часть оценок Nikon D850 — твердые пятерки и четверки с плюсом. Единственно, что нас не слишком порадовало — скорость контрастного автофокуса в условиях пониженной освещенности. Из несущественных минусов также можно отметить отсутствие встроенной вспышки, которая была у предшественницы, модели Nikon D810. Но это всего два минуса на фоне многочисленных плюсов. Все плюсы выделены в тексте обзора и тестовой карте «Итогов», но особенно хотелось подчеркнуть, что Nikon D850 — первая зеркалка высокого класса, оснащенная откидным сенсорным экраном. Конечно, до нее были выпущены две модели — Sony A99 и Sony A99 II. Эти камеры оснащены откидными экранами, но, строго говоря, они не являются традиционными зеркалками: их зеркала не поднимаются, их видоискатели — электронные.

Nikon D850 станет идеальной спутницей фотографа-любителя высокого класса и фотографа-профессионала. Не все профи могут позволить себе Nikon D5, да и вес флагмана заметно больше, чем у героини нашего теста. А по некоторым позициям (разрешение, откидной экран) флагман нашей героине уступает.

Конечно, лабораторный тест ограничен (по определению). Но в нашем разделе уже появился «полевой» тест Nikon D850, сделанный Михаилом Рыбаковым. Он идеально дополнит картину, которую мы получили в «темной комнате».

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D850:

Наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D850 можно также посмотреть на iXBT.Video

Редакция выражает благодарность компании Nikon

за предоставленную на тестирование фототехнику