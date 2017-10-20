Опубликованы изображения смартфона OnePlus 5T

В начале октября прошел слух о том, что производитель отказался от идеи выпуска смартфона OnePlus 5T, так как Qualcomm решила не выпускать разогнанную версию SoC Snapdragon 835, которая проходила под названием Snapdragon 836.

На прошлой неделе было опубликовано первое изображение лицевой панели OnePlus 5T, но позже стало известно, что на картинке запечатлен смартфон Oppo F5. Однако на этой неделе OnePlus разослала приглашение на пресс-конференцию, которая пройдет 5 ноября. Изображение прямо указывает на грядущий анонс OnePlus 5T.

Теперь же китайские источники опубликовали более качественные изображения новинки. В прошлом году OnePlus 3T практически не отличался от OnePlus 3 внешне, он характеризовался разогнанной SoC, увеличенным объемом памяти и более емким аккумулятором.

OnePlus 5T внешне кажется абсолютно новым смартфоном (при взгляде на фронтальную панель). Производитель, наконец, должен уменьшить рамки со всех сторон дисплея, в связи с чем дактилоскопический датчик переместили на заднюю панель, а кнопку Home упразднили.