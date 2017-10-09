Опубликовано изображение смартфона OnePlus 5T

Новые данные, полученные источником от инсайдера, заслуживающего доверия, касаются смартфона OnePlus 5T: улучшенная версия модели OnePlus 5 выйдет в следующем месяце несмотря на то, что «исходник» дебютировал совсем недавно, в июне. В доказательство этому приводится изображение OnePlus 5T.

Увы, картинка не очень качественная, но она дает представление о дизайне OnePlus 5T. Как видно, верхняя и нижняя рамки аппарата станут уже, и в целом OnePlus 5T будет поход на Samsung Galaxy S8.

OnePlus 5 оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD, а OnePlus 5T приписывают дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160 х 1080 пикселей (соотношение сторон – 18:9). Моделей с аналогичными экранами представлено уже немало, да и дизайн у них во многом схож, так что OnePlus 5T рискует затеряться среди аналогов. Впрочем, решающим фактором здесь может стать цена.

Больше о характеристиках OnePlus 5T ничего не сообщается. Но можно думать, что смартфон сохранит флагманскую платформу и габариты (увеличение диагонали экрана компенсируется сужением рамок). Сам факт столь скоропалительного обновления флагмана OnePlus едва ли удивляет: примерно то же самое случилось c моделью OnePlus 3 – улучшенная версия OnePlus 3T вышла через пять месяцев с момента анонса предшественника. Наконец, в некоторых странах закончились запасы OnePlus 5, что также является косвенным признаком скорого появления новой модели.

Источник: Gizmochina