Samsung намекает, что дополнительный налог на ее стиральные машинки негативно отразится на новом американском заводе компании

Ранее Samsung говорила о том, что компания инвестирует 380 млн долларов США в округ Ньюберри, Южная Каролина, чтобы глубже проникнуть на североамериканский рынок бытовой техники. Samsung планировала начать производство на заводе в первой половине 2018 года.

Сегодня Samsung Electronics заявила, что торговые барьеры, которые могут быть навязаны Вашингтоном, негативно отразятся на строительстве и сроках начала работы нового завода в Соединенных Штатах.

Samsung сделала это заявление в ходе слушания, проведенного Комиссией по международной торговле США, которая в начале этого месяца решила, что южнокорейские производители (включая Samsung и LG) наносят ущерб американским компаниям, таким как Whirlpool. Whirlpool требует, чтобы Вашингтон наложил 50-процентную пошлину на стиральные машины иностранного производства.

Samsung заявила, что подобные ограничения могут снизить количество запланированных новых рабочих мест. Изначально Samsung планировала нанять 1000 сотрудников для своего нового завода к концу 2018 года.