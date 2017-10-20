Зарядку электрических мотоциклов Zero удалось ускорить в шесть раз

Компания Zero Motorcycles обновила линейку электрических мотоциклов. Модели 2018 года отличаются ускоренной зарядкой. Используя блок Charge Tank мощностью 6 кВт, можно сократить время зарядки моделей Zero S, SR, DS и DSR в шесть раз.

В случае моделей Zero S и DS с батареей ZF7.2 это означает, что они полностью «заправляются» всего за час от обычной бытовой розетки Level 1. Модели с батареями большей емкости заряжаются за два часа, но понадобится розетка Level 2. Конечно, это все равно несравнимо дольше больше, чем залить бензин в бак, но уже гораздо удобнее для повседневного использования. Особенно учитывая, что одновременно на 10% был увеличен пробег.

Кроме того, двухколесные транспортные средства Zero стали подвижнее: благодаря новой батарее и оптимизированной трансмиссии момент на ведущем колесе возрос на 11%.

При этом цены остались на прежнем уровне — они начинаются с $8495 за Zero FX и заканчиваются на $16495 за SR и DSR. Блок ускоренной зарядки Charge Tank покупается отдельно за $2295.