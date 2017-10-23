Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

Персональные компьютеры давно уже шагнули с офисных столов в обычные жилые помещения, однако этот процесс предъявил к ним особые требования, о которых когда-то задумываться было не принято. В частности, домашний центр развлечений уже не может быть традиционным большим серым пыльным ящиком, а должен гармонировать с прочей бытовой техникой. Кроме того, от него требуется тишина и компактность. И высокая производительность — в том числе, обычно, и в игровых приложениях. По сути своей эти требования являются взаимоисключающими — и заставляющими идти на различные компромиссы. В частности, самые компактные мини-ПК не могут похвастаться высокой производительностью (да и низким уровнем шума тоже). Традиционные же компьютеры башенного типа допускают гибкость в конфигурировании, могут быть мощными и тихими, но обычно слишком громоздкие. Производители стараются прийти на помощь покупателям, предлагая массу готовых компактных игровых решений (часть которых мы уже успели подробно изучить), однако и они устраивают не всех: иногда — ограниченным набором конфигураций, иногда — высокой их стоимостью в сравнении с «самосбором», иногда — уровнем шума. А бывает и так, что все эти недостатки сочетаются в одном устройстве.

Поэтому не зарастает народная тропа в магазины компьютерных комплектующих, благо выбор давно уже есть, и компактных корпусов, системных плат и всего остального это тоже касается. Процесс подбора «правильной» конфигурации не всегда является тривиальной задачей, но ее решение многим интересно само по себе. А для желающих упростить этот процесс предназначены разнообразные barebone-системы, обычно включающие корпус с блоком питания, системную плату и систему охлаждения процессора, а все остальное можно добавлять «по вкусу». Плюсы такого подхода очевидны: все компоненты комплекта точно подходят друг к другу, да и стоить он, возможно, будет дешевле, чем «рассыпухой». Минусы тоже понятны: ограничений больше, чем у больших «стандартных» корпусов, а цены выше. Поэтому все варианты имеют своих поклонников, а сегодня мы просто рассмотрим один из предлагаемых на рынке комплектов для (до)сборки компактного игрового компьютера производства компании Corsair.

Дизайн и коммутация с внешним миром

Стоит отметить, что к совсем компактным (с точки зрения сегодняшнего дня) решениям Corsair Bulldog 2.0 не относится: габаритные размеры корпуса составляют 404×448×145 мм. Хорошо постаравшись, можно подыскать корпус Mini-ITX меньших размеров, тоже позволяющий устанавливать мощную дискретную видеокарту. Другой вопрос, что в этом случае возможны ограничения на размер видеокарты, количество накопителей, подходящие блоки питания и т. д., и т. п. Повторимся: любая компактная система — всегда плод компромиссов. Corsair же старалась разработать платформу с минимумом ограничений, не забывая о компактности (насколько это возможно), и с привлекательным внешним видом. Нам кажется, что компании это удалось, но не будем забегать вперед.

Система хорошо вписывается в интерьер жилого помещения, на что и рассчитана. На полке рядом с телевизором она будет смотреться неплохо, на столе — тоже. При этом она не обделена необходимыми разъемами и прочими интерфейсами. В частности, Bulldog изначально поддерживает подключение как к проводным, так и к беспроводным сетям — вплоть до скорости 867 Мбит/с в 802.11ac. Нашлось в нем место и формально устаревшим интерфейсам, которые до сих пор актуальны для многих.

При взгляде спереди, впрочем, все достаточно стандартно: за небольшой крышкой рядом с большой кнопкой включения притаилась пара портов USB 3.0, аналоговые разъемы для наушников и микрофона, а также кнопка Reset.

Задняя панель более интересна. Эта функциональность определяется исключительно системной платой, но та подобрана очень удачно. В частности, нашлось место для порта PS/2, что может обрадовать владельца старой, но привычной и качественной клавиатуры, которую менять жалко. Также присутствует и цифровой оптический аудиовыход — все реже встречающийся на современных платах, что вызывает нарекания части пользователей. Остальное же «содержимое» задней панели современным требованиям соответствует вполне. Например, здесь есть еще два порта USB 3.0 в дополнение к фронтальным, два USB 2.0 для подключения низкоскоростной периферии и два USB 3.1 для высокоскоростной, причем один из них выполнен в виде Type-C. Пять аналоговых аудиоразъемов подойдут для подключения многоканальной акустики, а два видеоразъема (HDMI 1.4 и DisplayPort) — для подключения устройств отображения информации ко встроенному видеоядру процессора. В принципе, платформа ориентирована на использование мощных дискретных видеокарт (у которых обычно имеются в избытке собственные видеовыходы), но «набортные» могут пригодиться, например, в процессе модернизации видеосистемы.

В целом снаружи все хорошо — и с функциональностью, и с внешним видом (разумеется, второе — чисто субъективная наша оценка). Некоторые опасения, правда, вызывает большое количество вентиляционных отверстий, лишенных каких-либо пылевых фильтров: это полезно для охлаждения, но может привести к необходимости регулярной «уборки помещения».

Аппаратная конфигурация

Как уже было сказано в начале статьи, Corsair Bulldog 2.0 — платформа для (до)сборки, так что часть компонентов нужно будет приобретать отдельно — по собственному вкусу.

Corsair Bulldog 2.0 Процессор Intel Core 6/7-го поколения (LGA 1151) Чипсет Intel Z270 Оперативная память 2×DIMM DDR4 (до 32 ГБ) Видеоподсистема одна видеокарта до 300×115 мм Звуковая подсистема Realtek ALC887 Накопитель 1×M.2 2280 SATA/PCIe

1×2,5″ SSD/HDD

2×2,5″ SSD/HDD или 1×3,5″ HDD Оптический привод нет Картовод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть Intel i219-V Gigabit Ethernet Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11a/b/g/n/ac до 867 Мбит/с) Bluetooth Bluetooth 4.2 Интерфейсы и порты USB (3.1/3.0/2.0) 2/4/2 HDMI (1.4/2.0) 1/0 + обеспечиваемые видеокартой Thunderbolt 3.0 нет DisplayPort/DVI 1/0 + обеспечиваемые видеокартой RJ-45 1 Микрофонный вход есть Выход на наушники есть Аналоговые аудиоразъемы 5 миниджеков Цифровые аудиоразъемы оптический Мощность блока питания 600 Вт Габариты корпуса 404×448×145 мм

Часть функциональности определяется системной платой. Называется она Z270I Bulldog, но в основных чертах идентична MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC — за исключением подсветки, которая в данном случае не нужна, и прочих декоративных элементов, типа красивого радиатора на чипсете или армирования слота PCIe x16. Цифры «2.0» в названии модели Corsair Bulldog появились потому, что первое поколение Bulldog использовало плату на базе Z170. В плане поддержки процессоров это дает нам примерно одинаковые возможности — Core шестого и седьмого поколения с разъемом LGA1151. Топовый чипсет при этом позволяет немного разгонять процессоры (если вы приобретете соответствующую модель) и память. Модули памяти в данном случае устанавливаются в стандартные разъемы DIMM, они ничем не перекрываются, ограничений по высоте нет, что делает выбор подходящих модулей практически неограниченным. Мы же для дальнейших исследований использовали процессор Core i7-7700K и пару модулей из комплекта Corsair Vengeance RGB.

Самый интересный вопрос — видеосистема. Corsair декларирует возможность установки двухслотовой дискретной видеокарты с длиной до 300 мм и шириной до 115 мм. В указанный диапазон попадает большое количество решений — вплоть до мощнейших GeForce GTX 1080 Ti («типовые» GTX 1070/1080/1080 Ti имеют габариты 270×100 мм). Однако некоторые «нереференсные» видеокарты в компактный корпус уже могут не поместиться из-за использования увеличенных плат и систем охлаждения. Мы как раз столкнулись с такой проблемой при попытке установить стандартный для основной линейки процессорных тестов MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G: этот адаптер использует плату размерами 280×120 мм. Пришлось воспользоваться AMD Radeon RX 480, который оказался под рукой, что, естественно, сильно ограничило игровую производительность.

Возвращаясь же к теме платформы, вынуждены заметить, что, несмотря на все старания конструкторов, в итоге выбор видеокарты может оказаться непростым, поскольку как раз «нерефы» зачастую предлагают повышенные частоты и, одновременно с этим, тихую и эффективную систему охлаждения. Corsair готова взять проблему выбора на себя, но за очень отдельные деньги — предлагая, например, видеокарту Corsair Hydro GFX GTX 1080 Ti, снабженную системой жидкостного охлаждения и полностью совместимую с Bulldog. Естественно, этим «специализированным» вариантом выбор не ограничивается — просто надо держать в уме пару чисел: 300 и 115 мм. Если с ними все в порядке, то видеокарта просто устанавливается отсеке рядом с платой и соединяется с ней гибким шлейфом.

Что нас даже немного поразило — так это гибкость в плане конфигурирования системы хранения данных, которой в более компактных системах добиться невозможно. Во-первых, здесь есть слот М.2 2280, позволяющий установить накопители с интерфейсом SATA или PCIe x4. Единственное замечание к этому разъему — он расположен на обратной стороне платы, так что для установки SSD придется ее вытащить из корпуса, но это разовое неудобство. В Corsair Bulldog предусмотрена установка еще трех накопителей, если ограничиться ноутбучным форм-фактором. Если же установить настольный винчестер, то их количество сократится до двух (второй накопитель — неважно, SSD это или жесткий диск — может быть только ноутбучным). Все необходимые крепления в комплекте есть, так что легко можно подобрать нужный вариант. Как нам кажется, без десктопного винчестера в игровом компьютере сейчас обходиться не стоит, поэтому наиболее интересными являются два варианта. Можно взять быстрый NVMe-накопитель для системы, емкий SSD на TLC-памяти для игр и «горячих» данных, плюс HDD под большое файловое хранилище для разнообразной мультимедии — это «классический» и быстрый, хоть и дорогой вариант. Можно также ограничиться небольшим «ноутбучным» SSD для системы и основных программ и емким винчестером, ускоренным при помощи Optane Memory (благо Z270 это поддерживает), для игр и данных — это вариант более дешевый, но тоже в меру производительный. Впрочем, при такой гибкости конфигурирования можно реализовать множество иных подходов — фактически, ограничений тут не намного больше, чем в традиционной настольной системе.

Про USB и прочие разъемы уже было сказано выше, про беспроводные интерфейсы — тоже. Так что из базовых возможностей остается упомянуть аудиосистему, реализованную традиционным для системных плат MSI на Z270 способом: используется HDA-аудиокодек Realtek ALC1220, а все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы. Кроме того, как уже было сказано, имеется цифровой оптический аудиовыход (Toslink), а современную качественную акустику можно подключать через HDMI.

Упомянем и блок питания, который для мощной системы немаловажен. В Bulldog он внутренний, но не АТХ, а SFX. Впрочем, выбор последних сейчас весьма велик, да и искать ничего специально не потребуется, поскольку по умолчанию платформа комплектуется БП Corsair SF600. Его «младший брат» SF450 уже проходил тестирование в нашей лаборатории и произвел на нас приятное впечатление, а старший отличается только мощностью — 600 Вт вместо 450. Все модели этой серии БП характеризуются наличием сертификата 80Plus Gold, полностью съемными проводами (что очень актуально как раз для компактных систем), гибридной системой охлаждения с пассивным режимом работы, также производителем заявлено использование исключительно японских конденсаторов.

Система охлаждения

Платформа поддерживает процессорные кулеры высотой до 90 мм, хотя об этом параметре (в отличие от габаритов видеокарты) можно не вспоминать, поскольку она уже изначально снабжена СЖО Hydro Series H6 SF. Эта система является дальнейшим развитием H5 SF, использовавшейся в первом Bulldog и продающейся отдельно (так что ее мы тоже тестировали), а вот новую модель в рознице на момент написания статьи обнаружить еще не удалось.

Основным заметным на глаз изменением стало уменьшение радиатора, так что в новой версии платформы его удалось разместить не над платой, а поперек нее, воспользовавшись одним из двух штатных мест для вентилятора диаметром 92 мм. В комплект входит еще один аналогичный «тихоходный» (максимум 1800 об/мин) вентилятор, плюс остается свободным место для установки вентилятора на 120 мм (при использовании видеокарты серии Hydro GFX оно будет занято ее радиатором).

Что касается эффективности СЖО в штатном режиме, то она оказалась превосходной: даже в стресс-тестах в выбранном по умолчанию режиме работы нам не удалось «прогреть» процессор до температуры выше 84 градусов при сохранении уровня шума в пределах 30 дБА, т. е. допустимого для жилых помещений в ночное время (согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). Температуру можно снизить, добавив вентилятору оборотов, но, на наш взгляд, это не имеет практического смысла — в таком режиме систему можно попросту считать бесшумной. Самыми громкими ее элементами будут, например, винчестеры (при их наличии) или видеокарта.

А вот с разгоном ситуация оказалась намного хуже: получить от Core i7-7700K 5 ГГц «на постоянке по всем ядрам» (на что он в общем-то способен) без троттлинга нам так и не удалось; даже отказавшись от условной бесшумности. В общем, с отводом более 100 Вт СЖО не справляется. Похоже, «виновата» в этом и плата, пытающаяся повышать напряжение питания при разгоне, из-за чего энергопотребление и тепловыделение растет слишком быстро. Впрочем, учитывая, что искомые 5 ГГц обеспечивают прирост производительности в среднем на 10%, за ними можно и не гоняться. Обидно лишь не получить на практике возможности что-либо хорошенько разогнать при наличии платы на Z270 и СЖО. Максимум, которого нам удалось достичь: 4,7 ГГц на ядрах и 4,4 ГГц для кольцевой шины и кэша, что все равно дает определенный прирост производительности, причем с сохранением бесшумного режима работы, так что пренебрегать им не стоит. Для серьезного же разгона всех компонентов система подходит не слишком.

Исследование производительности

В принципе, как таковое тестирование платформы обычно не требуется: это лишь основа для сборки компьютера, на производительность напрямую не влияющая, а те компоненты, которые на нее влияют, как раз выбираются и приобретаются покупателем самостоятельно. Понятно, что тот, кто выберет, например, Core i7 любой модификации, получит несколько иной уровень производительности, нежели ограничившийся Core i3.

Но быстрое тестирование мы все-таки провели, воспользовавшись процессором Core i7-7700K, 16 ГБ памяти и видеокартой AMD Radeon RX 480. Последняя будет очевидно «слабым звеном» в игровых тестах, однако видеокарты этого уровня весьма популярны и в «некомпактных» системах, так что заодно сравним такую систему с нашей референсной.

Производительность в стандартном режиме вопросов не вызывает — i7-7700K и есть i7-7700K. Что касается разгона, то на него, как мы уже показали, особо полагаться в этой системе не стоит. Впрочем, любители разгона редко бывают по совместительству любителями тишины и компактности, так что в этом вопросе все в мире сбалансировано :) Немного увеличить производительность при покупке разгоняемого процессора вполне реально, просто с точки зрения экономии этот процесс смысла не имеет.

Игровая производительность, как и следовало ожидать, ограничивается видеокартой. RX 480 в принципе позволяет играть во многие современные игры на максимальных настройках в Full HD, но все-таки далеко не во все. Впрочем, и используемый нами в качестве базового GTX 1070 тоже не способен справиться в таком режиме со всеми играми, хотя он примерно в полтора раза быстрее. А любопытным результатом оказалось то, что производительность системы с GTX 1070 при максимальном качестве графики оказалась в двух играх более высокой, чем с RX 480 на минималках. На открытие не тянет, однако является хорошим ответом любителям экстраполировать результаты «минималок» на случай более мощных видеокарт :)

Итого

Компания Corsair планировала создать компактную и тихую игровую платформу, пригодную для разрешений вплоть до 4К — и это ей вполне удалось. Разумеется, производительность в игровых приложениях в первую очередь будет зависеть от видеокарты, а мощные видеоускорители весьма дороги, но это справедливо и для любого другого корпуса и всей остальной начинки. Главное, что подходящие для Bulldog 2.0 модели видеокарт существуют, тогда как многие готовые компактные системы такой возможности не предоставляют в принципе. Минусом можно считать то, что установить в новый Bulldog можно не любой процессор, а только «шестого» или «седьмого» поколения, тогда как уже вышло «восьмое». Однако оно только-только начинает свой путь к прилавкам, и мы не удивимся, если Corsair вскоре анонсирует третью версию платформы, сменив в ней только системную плату. Точнее, удивимся, если этого не произойдет. В любом случае, подходящие для сборки быстрого игрового компьютера процессоры в рамках этой платформы существуют, а их цены на фоне видеокарт, которые для такой системы потребуются, в целом невелики. Тем более, что вовсе не обязательно покупать процессор с разблокированным множителем — система поддерживает разгон, но предустановленная система охлаждения в большей степени рассчитана на низкий уровень шума в штатном режиме работы, нежели на отвод большого количества тепла.

В общем, есть у Bulldog 2.0 недостатки, но есть и достоинства. И что немаловажно, к последним можно отнести цену: комплект уже появился в российской рознице по цене порядка 30-35 тысяч рублей, за которые покупатель получит и красивый корпус, и качественный блок питания, и СЖО для процессора, и системную плату высокого уровня. Собственно, одна лишь материнская плата такого формата и с такими возможностями может обойтись тысяч в 15. Безусловно, компьютер в более типичном форм-факторе обойдется дешевле, но это уже вопрос того, чего хочет покупатель: сэкономить по максимуму (строго говоря, идея вообще плохо совместимая со сборкой мощного игрового ПК) или получить дизайн, функциональность и простоту почти готового решения :)

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор Corsair Bulldog 2.0:

Наш видеообзор Corsair Bulldog 2.0 можно также посмотреть на iXBT.Video