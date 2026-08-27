Представленный сегодня Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч уступил по автономности модели Poco X8 Pro Max с меньшим аккумулятором

Авторы GSM Arena опубликовали обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, который представили только сегодня. Напомним, в зависимости от версии он оснащён батареей ёмкостью 10 000 мАч либо 9210 мАч. Авторы тестировали первый вариант.

Удивительно, но в их тестовом режиме новинка не только не стала лидером, но даже не обошла минимум одного своего собрата с заметно меньшим аккумулятором. Redmi Note 17 Pro Max продержался 22 часа 31 минуту, что само по себе является очень высоким результатом. Однако Poco X8 Pro Max с батареей 8500 мАч в своё время показал результат 25 часов 21 минуту.

Фото GSM Arena

Так или иначе, новинка крайне автономна. В режиме разговора она держится более 64 часов, а смотреть фильмы беспрерывно можно около 38 часов.

Заряжается аппарат весьма быстро, учитывая батарею. За полчаса набирается 52%, а на полную зарядку уходит один час. Напомним, мощность зарядки тут 100 Вт.

Фото GSM Arena

Фото GSM Arena

Что касается остального, авторы отмечают скромную для высокой цены производительность, качественный экран и весьма неплохое качество фото и видео, но с учётом весьма бюджетных датчиков. Кроме того, смартфон весит 230 г. Конечно, тут гигантский аккумулятор, но всё же настолько тяжёлым аппаратом не всем будет комфортно пользоваться.

