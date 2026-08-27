Представлен глобальный Redmi Note 17 Pro Max: 9210 мАч, 100 Вт, Snapdragon 6 Gen 5, IP68 — 600 евро

Xiaomi официально вывела Redmi Note 17 Pro Max на глобальный рынок. Новинка получила аккумулятор емкостью 9210 мА·ч — в Европе. В других регионах (например, в Японии) емкость батареи составляет 10 000 мАч. Несмотря на это, Xiaomi заявляет автономность Redmi Note 17 Pro Max на уровне трех дней — при типичном сценарии использования. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку мощностью 27 Вт.

В основе устройства лежит SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Диагональ экрана AMOLED составляет 6,83 дюйма, разрешение — 2772 × 1280 пикселей, кадровая частота — 120 Гц. Поддерживаются HDR10+ и Dolby Vision, а за защиту отвечает Corning Gorilla Glass Victus 2. Основная камера представлена датчиками с разрешением 50 и 8 Мп, фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Среди других особенностей — стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 6 и защита корпуса одновременно по стандартам IP66 и IP68.

Всего Redmi Note 17 Pro Max предлагается в четырёх конфигурациях памяти. В Европе версия с 8/256 ГБ стоит 600 евро.