Samsung представила 42-дюймовый изогнутый монитор 16:9, а также модели с частотами до 1100 Гц

Компания Samsung представила линейку игровых мониторов Odyssey 2027, и некоторые модели предлагают очень высокую кадровую частоту.

К примеру, Odyssey G6 G60H на основе 27-дюймовой панели IPS предлагает 1100 Гц, причём изначально во время показа на CES 2026 компания говорила о 1040 Гц. Но такую частоту можно получить лишь в разрешении HD, хотя и в родном 1440p речь о 600 Гц, что очень много.

Фото Samsung

Также можно выделить Odyssey OLED G9 с панелью QD-OLED Penta Tandem с соотношением сторон 32:9. В своём родном разрешении (5120 х 1440 пикселей) он предлагает частоту 360 Гц, но её можно повысить до 720 Гц при снижении разрешения всего до 2560 х 720 пикселей. Правда, это даёт показатель плотности всего 54 пикселя на дюйм, что примерно вдвое меньше, чем у среднестатистических мониторов на рынке.

Модель Odyssey OLED G8 получила 32-дюймовую панель QD-OLED, способную работать уже в трёх режимах: 360, 520 или 680 Гц при разрешениях 4К, 2К и Full HD соответственно.

Отдельной категорией компания называет модель Odyssey OLED G7. Она имеет классическое соотношение сторон 16:9, огромную 42-дюймовую панель, но при этом эта панель изогнута (1000R). Кадровая частота тут составляет 165 Гц.

