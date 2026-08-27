Huawei готовит глобальный Nova 16s Pro с камерой на 200 Мп: опубликованы первые изображения

Huawei готовится вывести смартфон Nova 16s Pro на международный рынок. Компания опубликовала первые тизеры устройства в глобальном аккаунте Huawei Mobile, тем самым официально подтвердив его предстоящий релиз за пределами Китая.

Судя по изображениям, Nova 16s Pro станет международной версией уже представленного в Китае Nova 16 Pro. Дизайн устройств практически идентичен, а Huawei уже подтвердила наличие 200-мегапиксельной основной камеры. Остальные характеристики глобальной модели пока не раскрыты, поэтому они могут отличаться от китайской версии.

Если основная камера перейдёт без изменений, то Nova 16s Pro получит крупный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма с объективом F/1,8. В китайском Nova 16 Pro его дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельная перископная камера с 3,7-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Китайская модель оснащена 6,84-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2856 × 1320 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Пиковая яркость достигает 6000 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC HiSilicon Kirin 9010S. Объем ОЗУ — 12 ГБ, флеш-памяти — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Ещё одной важной особенностью китайского смартфона является аккумулятор на 7000 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт. Однако пока неизвестно, сохранит ли международный Nova 16s Pro такую же батарею — Huawei иногда меняет ёмкость аккумуляторов глобальных модификаций. Смартфон может получит защиту IP65.

Точная дата презентации Huawei Nova 16s Pro пока не объявлена. Новинку могут представить уже 2 сентября на глобальном мероприятии Chase the Wild, в рамках которого ожидается дебют умных часов Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro и Watch D3.